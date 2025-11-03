Sverige hamnar på plats tolv när europeiska löner jämförs. Men för arbetsgivaravgifter klättrar vi till femte plats – tio procentenheter över det europeiska genomsnittet. Kombinationen är unik i Europa och kostar tjänsteföretagen tiotusentals jobb enligt ny rapport från Almega.
Sverige unikt dyrt att anställa i – men inte för lönerna
Mest läst i kategorin
Nybilsförsäljningen minskar – Tesla rasar
Antalet nybilsregistreringar minskade i oktober jämfört med samma månad i fjol, visar siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. I oktober registrerades totalt 24 078 nya personbilar, vilket är 4 procent färre jämfört med samma månad för ett år sedan. För perioden januari till oktober är försäljningen i stället upp 4,4 procent jämfört med i fjol. ”Hur snabbt återhämtningen …
Fler konkurser i oktober
I oktober ökade antalet konkurser med 13 procent jämfört med samma period året innan, enligt nya siffror från UC. Ökningen kommer efter sex månader av nedgångar. Det är framförallt byggbranschen som sticker ut, med 25 procent fler konkurser i oktober. I detaljhandeln minskade däremot konkurserna med 21 procent. ”Byggbranschen har under flera månader upplevt en …
Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"
Från 2026 betalar norrmän moms på elbilar över 300 000 kronor – året efter beskattas hela priset. Det får akuta konsekvenser för begagnatmarknaden. Från 2026 träder en ny moms i kraft för norska elbilsköpare. Belopp över 300 000 kronor beskattas, medan billigare bilar fortfarande går fria. Priset över 700 000 kronor blir fullt momspliktigt redan …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Sverige betalar 43,3 euro per arbetad timme i tjänstesektorn – 30 procent över det europeiska genomsnittet.
Men när forskare bryter ner kostnaderna framträder ett mönster som sticker ut: det handlar inte främst om lönerna.
Regeringens svar är en tillfällig sänkning för unga som får hård kritik från både näringsliv och fack.
Sverige sticker ut
Sverige ligger på plats tolv när europeiska löner jämförs, men klättrar till femte plats för arbetsgivaravgifter.
Med avgifter på 31,42 procent av bruttolönen hamnar Sverige tio procentenheter över det europeiska snittet, enligt Almegas färska rapport ”Ett dyrt jobb” som jämför 24 länder.
”Det som verkligen sticker ut är orsaken till våra höga kostnader. Till skillnad från exempelvis våra nordiska grannländer, där det främst är lönerna som gör det dyrt att anställa, beror våra höga anställningskostnader på arbetsgivaravgifterna”, skriver Fredrik Östbom och Johannes Nathell från Almega i en debattartikel för Dagens Industri.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Dold skatt
Endast Slovakien, Estland, Tjeckien och Italien tar ut högre arbetsgivaravgifter än Sverige. Men inget av dessa länder har samtidigt lika höga löner i tjänstesektorn.
En tredjedel av den svenska arbetsgivaravgiften utgörs av den allmänna löneavgiften – en dold skatt utan koppling till socialförsäkringssystemet som inte redovisas på lönebeskedet.
Enligt Svenskt Näringsliv skulle enbart ett avskaffande av denna avgift för personer under 26 år kunna skapa 38 000 heltidsjobb.
Tjänsteföretagen särskilt utsatta
För kunskapsintensiva företagstjänster inom juridik, ekonomi och teknik utgör arbetskraften 80 procent av förädlingsvärdet. Höga anställningskostnader slår därför extra hårt.
Tjänstesektorn producerade 2024 mer än hälften av svensk BNP och stod för 48 procent av jobben. Fem av sex nya företag som startades under året var tjänsteföretag.
”Höga kostnader för arbetskraft ökar också risken för att jobb ersätts av AI i snabb takt”, konstaterar Almegas rapport.
Kräver permanent reform
Regeringen presenterade i september en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar mellan april 2026 och december 2027.
Förslaget kostar 12 miljarder kronor och ska ge företag 2 700 kronor mindre i månaden per ung anställd.
Almega kräver att reformen görs permanent och därefter breddas till att omfatta alla. Enligt organisationens beräkningar skulle en generell sänkning på tre procentenheter skapa närmare 100 000 nya jobb.
”Ren skattesubvention”
Men facket ifrågasätter effekten. Stefan Carlén, chefsekonom på Handels, hänvisar till tidigare sänkningar.
”Våra siffror visade att andelen unga anställda minskade i handeln under tiden det pågick”, säger han till Arbetet – och kallar förslaget för ”en ren skattesubvention för att öka företagens vinster”.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har granskat tre studier om effekten. Forskarna landar i att mellan 6 000 och 18 000 jobb skapades – men till ett pris av en halv till en och en halv miljon kronor i skattebortfall per anställning.
Jobben skapades dessutom inte bara i målgruppen unga.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.