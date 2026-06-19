Studie: Brexit kostade sex procent av Storbritanniens ekonomi

Brexit har kostat den brittiska ekonomin omkring sex procent av BNP sedan folkomröstningen 2016.

Det visar en ny studie baserad på intern företagsdata från Bank of England, som publiceras i samband med tioårsdagen av omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap.

Siffran har forskarna kommit fram till genom att analysera tusentals brittiska företags ekonomiska resultat och investeringsbeslut för att uppskatta hur ekonomin hade utvecklats om landet stannat kvar i EU.

Finns flera orsaker

Enligt studien kan ungefär hälften av tappet förklaras av den osäkerhet som följde efter folkomröstningen, skriver BBC som rapporterar om studien.

Företag sköt upp investeringar och blev mer försiktiga i sina expansionsplaner medan de framtida relationerna mellan Storbritannien och EU förblev oklara.

Den andra halvan av den ekonomiska effekten kopplas till de handelshinder som uppstod när Storbritannien lämnade EU tullunion och inre marknad 2021.

Högre administrativa kostnader, mer komplicerade tullprocesser och svårare marknadstillträde bedöms ha hämmat både handel och produktivitet.

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