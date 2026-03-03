Storm och splittring i Bryssel: Mercosur-avtalet drivs igenom ändå

Beslutet möjliggörs eftersom Argentina och Uruguay redan ratificerat avtalet, något som öppnar för att delar av det kan börja gälla innan parlamentet röstat.

Ursula Von der Leyen beskriver avtalet som ett av århundradets mest betydelsefulla. Hon menar att det ger europeiska företag marknadstillgångar de tidigare “bara kunnat drömma om”,

Splittrade reaktioner i EU

Reaktionerna är enligt Euronews kraftigt delade. Samtidigt som Tyskland välkomnar beslutet och ser det som ett viktigt steg för frihandeln, riktar Frankrikes president Emmanuel Macron skarp kritik och kallar beskedet “en dålig överraskning”.

Han varnar dessutom för konsekvenser för europeiska bönder och menar att parlamentens roll åsidosätts.

På motsatt sida hyllar EPP‑ledaren Manfred Weber beslutet och säger att EU nu skickar en tydlig signal till sina internationella partners.

Nästa steg

Även om delar av avtalet kan börja gälla nu, måste Europaparlamentet fortfarande ta ställning när EU‑domstolen avgjort den pågående rättsprocessen.

Motståndet är fortsatt starkt, särskilt från franska ledamöter som kritiserar att avtalet delvis införs utan att parlamenten fått säga sitt.

Vad innebär Mercosur‑avtalet? Frihandelsområde för 700+ miljoner människor mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.

mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Sänker tullar och öppnar marknader för europeiska företag.

och öppnar marknader för europeiska företag. Stärker EU:s exportmöjligheter, särskilt inom industri och tjänster.

