Realtid
Realtid.se
Börs & finans
Makro

Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg

Storbritanniens finansminister Rachel Reeves kan behöva bryta vallöften och riskera förlora valet om skatterna höjs. (Foto: Justin Tallis / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Storbritanniens finansminister höll ett oväntat tal i tisdags morse där hon antydde att kommande budgeten kan innebära höjda inkomstskatter. Ett brott mot Labourpartiets valmanifest.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I ett ovanligt tal från Downing Street, bara tre veckor före budgetpresentationen den 26 november, lade finansminister Rachel Reeves grunden för ytterligare skattehöjningar, skriver Financial Times.

Talet, som sändes direkt under morgonsändningarna klockan 08:15, betraktades av kritiker som en ”nödpresskonferens”.

”Vi måste göra det rätta”, sade Reeves när hon tillfrågades om hon var beredd att bryta vallöftet om att inte höja inkomstskatten, även om det skulle kunna kosta Labour nästa val.

Hon tillade att det nationella intresset alltid går före politisk opportunism.

Storbritannien medger – skatterna är för höga

Den brittiska statsskulden har aldrig varit högre – och regeringen erkänner att skatterna är för höga. Ändå kan de behöva höjas ytterligare.

Reeves står inför svåra val efter att ha lovat hålla sig strikt till sina finanspolitiska regler, som kräver att den löpande statliga verksamheten ska finansieras av skatteintäkter och inte lån, samt att statsskulden ska minska som andel av BNP senast 2029-30, skriver CNBC.

En produktivitetsnedgradering skapar hål i budgeten

En nedgradering av den brittiska produktivitetstillväxten från Office for Budget Responsibility väntas slå ett stort hål i statsfinanserna.

ANNONS

Missa inte:
Britternas statsskuld skenar. Realtid

Reeves bekräftade att officiella prognoser kommer att sänka uppskattningarna av landets framtida produktivitetstillväxt med omkring 0,3 procentenheter.

Finansministern skyller situationen på det konservativa partiets tidigare misskötta ekonomi, nedskärningar i offentliga investeringar och Brexit.

”Jag måste hantera världen som den är, inte som jag skulle vilja att den var”, sade hon enligt FT.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Alternativa lösningar övervägs

Enligt källor nära beslutsprocessen överväger Reeves och premiärminister Keir Starmer fortfarande om en serie mindre skattehöjningar kan användas istället för en stor inkomstskatteökning för att fylla det finanspolitiska gapet.

Läs även:
Astra Zeneca flyttar till USA – britterna förlorar miljarder. Realtid

Det uppskattas till omkring 30 miljarder pund.

ANNONS

Torsten Bell, en statssekreterare i finansdepartementet med svenskt påbrå, har förespråkat en rad alternativa skattehöjningsåtgärder.

Många av dem först föreslagna när han ledde den vänsterorienterade tankesmedjan Resolution Foundation.

Ett ”svenskt smörgåsbord” av förslag

Inom finansdepartementet diskuteras om man ska välja en stor inkomstskatteökning eller vad som kallas en ”svensk smörgåsbord” av mindre skattehöjningar.

Missa inte:
Londons finanselit bidrar mindre till statskassan. Dagens PS

Att höja grundskattesatsen, den högre skattesatsen och tilläggskatten med en penny vardera gynnas av vissa inom finansdepartementet som det enklaste sättet att få in mer än 10 miljarder pund.

Men det skulle kunna medföra stora politiska kostnader för Labour.

Marknaderna reagerade dämpad

ANNONS

Finansmarknaderna reagerade försiktigt på Reeves tal.

Läs även:
USA vill ha mer brittisk olja. Dagens PS

Räntan på Storbritanniens 10-åriga statsobligationer föll nästan 4 räntepunkter till 4,405 procent under hennes tal, vilket signalerade att investerare var nöjda med att hon höll fast vid sina finanspolitiska regler.

Labours konservativa opposition anklagar Reeves för att ägna sig åt undanflykter och leverera en ”masterclass i managed decline”, hanterad nedgång.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
LabourSkatterStorbritannien
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS