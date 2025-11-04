Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg

I ett ovanligt tal från Downing Street, bara tre veckor före budgetpresentationen den 26 november, lade finansminister Rachel Reeves grunden för ytterligare skattehöjningar, skriver Financial Times.

Talet, som sändes direkt under morgonsändningarna klockan 08:15, betraktades av kritiker som en ”nödpresskonferens”.

”Vi måste göra det rätta”, sade Reeves när hon tillfrågades om hon var beredd att bryta vallöftet om att inte höja inkomstskatten, även om det skulle kunna kosta Labour nästa val.

Hon tillade att det nationella intresset alltid går före politisk opportunism.

Reeves står inför svåra val efter att ha lovat hålla sig strikt till sina finanspolitiska regler, som kräver att den löpande statliga verksamheten ska finansieras av skatteintäkter och inte lån, samt att statsskulden ska minska som andel av BNP senast 2029-30, skriver CNBC.

En produktivitetsnedgradering skapar hål i budgeten

En nedgradering av den brittiska produktivitetstillväxten från Office for Budget Responsibility väntas slå ett stort hål i statsfinanserna.

Reeves bekräftade att officiella prognoser kommer att sänka uppskattningarna av landets framtida produktivitetstillväxt med omkring 0,3 procentenheter.

Finansministern skyller situationen på det konservativa partiets tidigare misskötta ekonomi, nedskärningar i offentliga investeringar och Brexit.

”Jag måste hantera världen som den är, inte som jag skulle vilja att den var”, sade hon enligt FT.