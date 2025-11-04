Storbritanniens finansminister höll ett oväntat tal i tisdags morse där hon antydde att kommande budgeten kan innebära höjda inkomstskatter. Ett brott mot Labourpartiets valmanifest.
Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg
I ett ovanligt tal från Downing Street, bara tre veckor före budgetpresentationen den 26 november, lade finansminister Rachel Reeves grunden för ytterligare skattehöjningar, skriver Financial Times.
Talet, som sändes direkt under morgonsändningarna klockan 08:15, betraktades av kritiker som en ”nödpresskonferens”.
”Vi måste göra det rätta”, sade Reeves när hon tillfrågades om hon var beredd att bryta vallöftet om att inte höja inkomstskatten, även om det skulle kunna kosta Labour nästa val.
Hon tillade att det nationella intresset alltid går före politisk opportunism.
Storbritannien medger – skatterna är för höga
Den brittiska statsskulden har aldrig varit högre – och regeringen erkänner att skatterna är för höga. Ändå kan de behöva höjas ytterligare.
Reeves står inför svåra val efter att ha lovat hålla sig strikt till sina finanspolitiska regler, som kräver att den löpande statliga verksamheten ska finansieras av skatteintäkter och inte lån, samt att statsskulden ska minska som andel av BNP senast 2029-30, skriver CNBC.
En produktivitetsnedgradering skapar hål i budgeten
En nedgradering av den brittiska produktivitetstillväxten från Office for Budget Responsibility väntas slå ett stort hål i statsfinanserna.
Reeves bekräftade att officiella prognoser kommer att sänka uppskattningarna av landets framtida produktivitetstillväxt med omkring 0,3 procentenheter.
Finansministern skyller situationen på det konservativa partiets tidigare misskötta ekonomi, nedskärningar i offentliga investeringar och Brexit.
”Jag måste hantera världen som den är, inte som jag skulle vilja att den var”, sade hon enligt FT.
Alternativa lösningar övervägs
Enligt källor nära beslutsprocessen överväger Reeves och premiärminister Keir Starmer fortfarande om en serie mindre skattehöjningar kan användas istället för en stor inkomstskatteökning för att fylla det finanspolitiska gapet.
Det uppskattas till omkring 30 miljarder pund.
Torsten Bell, en statssekreterare i finansdepartementet med svenskt påbrå, har förespråkat en rad alternativa skattehöjningsåtgärder.
Många av dem först föreslagna när han ledde den vänsterorienterade tankesmedjan Resolution Foundation.
Ett ”svenskt smörgåsbord” av förslag
Inom finansdepartementet diskuteras om man ska välja en stor inkomstskatteökning eller vad som kallas en ”svensk smörgåsbord” av mindre skattehöjningar.
Att höja grundskattesatsen, den högre skattesatsen och tilläggskatten med en penny vardera gynnas av vissa inom finansdepartementet som det enklaste sättet att få in mer än 10 miljarder pund.
Men det skulle kunna medföra stora politiska kostnader för Labour.
Marknaderna reagerade dämpad
Finansmarknaderna reagerade försiktigt på Reeves tal.
Räntan på Storbritanniens 10-åriga statsobligationer föll nästan 4 räntepunkter till 4,405 procent under hennes tal, vilket signalerade att investerare var nöjda med att hon höll fast vid sina finanspolitiska regler.
Labours konservativa opposition anklagar Reeves för att ägna sig åt undanflykter och leverera en ”masterclass i managed decline”, hanterad nedgång.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
