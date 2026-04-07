Ryssland tar sikte på Afrika – med krypto och militär

Det ryska kryptobaserade betalnätverket A7 rekryterar personal, lanserar marknadsmaterial och öppnar kontor i flera afrikanska länder.

Uppgifter från Nigeria pekar på att verksamhet redan är i gång, medan bolaget samtidigt bygger upp närvaro i Zimbabwe och Togo.

A7 använder en rubelkopplad kryptovaluta och gör det möjligt att genomföra internationella betalningar utanför traditionella banksystem.

Nätverket positionerar sig som ett alternativ till Swift, som Ryssland delvis förlorade tillgång till efter invasionen av Ukraina.

Väst har infört sanktioner mot A7. Den efterlyste oligarken Ilan Șor kontrollerar nätverket tillsammans med den ryska statliga försvarsbanken Promsvyazbank.

Ryssland ökar sin närvaro i Afrika

A7:s expansion sammanfaller med att Ryssland ökar sin närvaro i flera afrikanska länder genom militära avtal, säkerhetssamarbeten och politiska kontakter, skriver Financial Times.

Personer med kopplingar till A7:s grundare deltar i lanseringsevent i Nigeria och reser till länder där Moskva nyligen stärkt sitt inflytande. I flera av dessa stater har ryska militära rådgivare etablerat sig efter politiska omvälvningar.,

Någon tydlig samordning mellan satsningarna går ännu inte att belägga, men utvecklingen sker parallellt.