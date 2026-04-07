Ryssland försöker bygga ett eget betalningssystem utanför västs räckvidd. Nu dyker det sanktionerade kryptonätverket A7 upp i Nigeria, Zimbabwe och Togo. Detta sker samtidigt som Moskva stärker sin militära närvaro i Afrika.
Ryssland tar sikte på Afrika – med krypto och militär
Det ryska kryptobaserade betalnätverket A7 rekryterar personal, lanserar marknadsmaterial och öppnar kontor i flera afrikanska länder.
Uppgifter från Nigeria pekar på att verksamhet redan är i gång, medan bolaget samtidigt bygger upp närvaro i Zimbabwe och Togo.
A7 använder en rubelkopplad kryptovaluta och gör det möjligt att genomföra internationella betalningar utanför traditionella banksystem.
Nätverket positionerar sig som ett alternativ till Swift, som Ryssland delvis förlorade tillgång till efter invasionen av Ukraina.
Väst har infört sanktioner mot A7. Den efterlyste oligarken Ilan Șor kontrollerar nätverket tillsammans med den ryska statliga försvarsbanken Promsvyazbank.
Ryssland ökar sin närvaro i Afrika
A7:s expansion sammanfaller med att Ryssland ökar sin närvaro i flera afrikanska länder genom militära avtal, säkerhetssamarbeten och politiska kontakter, skriver Financial Times.
Personer med kopplingar till A7:s grundare deltar i lanseringsevent i Nigeria och reser till länder där Moskva nyligen stärkt sitt inflytande. I flera av dessa stater har ryska militära rådgivare etablerat sig efter politiska omvälvningar.,
Någon tydlig samordning mellan satsningarna går ännu inte att belägga, men utvecklingen sker parallellt.
Ryssland vill knyta afrikanska regeringar närmare
Trots synliga lanseringar är det fortfarande oklart hur omfattande verksamheten är. A7 visar ännu få tecken på bred användning, och flera lokala aktörer inom kryptosektorn uppger att de inte känner till bolaget.
Men även en begränsad närvaro kan få betydelse. Moskva försöker bygga betalvägar som västvärlden inte kan stoppa och samtidigt knyta afrikanska länder närmare ryska finansiella system.
