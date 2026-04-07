Ransonering kan bli verklighet i Sverige: Det händer först

David Sällh, ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige ger en bild av beredskapsläget. Det skriver Dagens PS.

Enligt honom är det främst marknaden för flygbränsle som är under stark press i Europa, med prisökningar på omkring 100 procent, medan dieselpriset stigit med cirka 50 procent.

Missa inte: Flyget lyfter igen – men Arlanda fortsätter tappa mot Kastrup. Realtid

Sverige har visserligen god egen raffinaderikapacitet och hämtar huvudsakligen råolja från Nordsjön, men eftersom olja handlas på en global marknad drabbas även svenska konsumenter av de skenande priserna.

Flera steg innan ransonering

Innan ransonering blir aktuellt finns det dock flera steg i den svenska krisplanen.

Det första verktyget är de statliga beredskapslagren, som ska räcka i 90 dagar. Sverige ingår dessutom i Internationella energiorganet IEA, som gemensamt beslutat att släppa 400 miljoner fat olja från sina beredskapslager.

Läs även: Din semester kan bli inställd – kris när flygbränslet sinar. Dagens PS

För svensk del innebär det en lageravtappning på cirka 14 dagar som ska genomföras mellan den 2 april och 30 juni 2026.

Nästa steg är förbrukningsdämpande åtgärder. Redan nu syns tendenser till detta genom att flygbolag ställer in olönsamma rutter.

I vissa asiatiska länder har man gått längre och infört rekommendationer om hemarbete för att minska resandet. I Australien har man redan inlett ransonering.