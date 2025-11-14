Oron: Trump vill betala skulden – med inflation

Efter ett decennium av extremt billiga lån går nu många avancerade ekonomier in i en betydligt tuffare fas.

De minusräntor som länge höll nere lånekostnaderna är borta, och i både Europa och USA märks en snabb uppgång i staters ränteutgifter.

Resultatet blir en politisk miljö där ekonomiska vägval blir allt mer konfliktfyllda, och en forskare oroas över vad Donald Trumps ”lösning” kan bli, rapporterar Dagens Nyheter.

Högre ränta än tillväxt

Sedan finanskrisen 2008 har många länder sett sina skulder stiga kraftigt. I flera fall har det fortsatt även under perioder med god konjunktur, delvis eftersom låga räntor minskat pressen på att sanera budgetar.

Pandemin förstärkte utvecklingen ytterligare genom massiva stödprogram. När energikrisen och inflationen därefter tvingade fram kraftiga räntehöjningar förändrades förutsättningarna abrupt.

I dag är räntenivåerna i många stora ekonomier högre än den förväntade tillväxttakten. Det innebär att skuldstockarna riskerar att växa snabbare än ekonomierna själva.