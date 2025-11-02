Från 2026 betalar norrmän moms på elbilar över 300 000 kronor – året efter beskattas hela priset. Det får akuta konsekvenser för begagnatmarknaden.
Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"
Från 2026 träder en ny moms i kraft för norska elbilsköpare. Belopp över 300 000 kronor beskattas, medan billigare bilar fortfarande går fria.
Priset över 700 000 kronor blir fullt momspliktigt redan från start. Året efter skärps reglerna ytterligare – då omfattar momsen hela köpeskillingen, oavsett pris.
Premiumbilarna träffas hårdast av förändringen.
Dyr kostnad för staten
Bakom omläggningen ligger ett oväntat dilemma. Norge har nått sitt mål: elbilar utgör nästan hundra procent av försäljningen.
Men framgången har kostat staten dyrt.
”Staten får inte in tillräckligt mycket pengar eftersom de har varit momsbefriade”, säger Dagens PS motorexpert Åsa Wallenrud till Realtid TV.
Bilägarna behåller fordonen längre
De generösa incitamenten har format ett specifikt konsumentbeteende. Norska bilägare har bytt fordon oftare än genomsnittet, lockade av fördelaktiga villkor och ständiga nyheter på marknaden.
Den nya momsen kommer att stoppa detta.
”Att köpa en ny elbil blir så pass mycket dyrare att jag tror att norrmännen kommer att behålla sina elbilar längre”, säger Wallenrud.
Följderna blir mest påtagliga på begagnatmarknaden. När ägarna håller fast vid sina bilar under längre perioder förändras utbudet radikalt. De fordon som når andrahandsköparna blir både äldre och mer slitna.
Äldre bilar med högre miltal
Norska begagnatmarknaden har präglats av relativt nya elbilar med begränsad körsträcka. Nu förändras utbudet.
”Det kanske inte finns lika nya, moderna och fräscha bilar som inte har gått lika långt ute på andrahandsmarknaden”, säger Wallenrud.
Samtidigt pekar hon på en ironi i utvecklingen. Medan Norge backar från sina incitament saknar Sverige motsvarande system helt.
”Vi har över huvud taget nästan inga incitament i det här landet för att köpa elbilar. Vad vi egentligen behöver göra är att vända oss till Norge och se vad de har gjort för att komma dit och ta lärdom av det”, säger Wallenrud.
Hon föreslår att Sverige skulle kunna överväga tidsbegränsad momsbefrielse för att öka försäljningen.
Ett system som Norge nu lämnar bakom sig – efter att ha upplevt både dess styrka och dess svagheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
