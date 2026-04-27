Merz om kriget: Iran förnedrar USA

Under ett framträdande i staden Marsberg på måndagen konstaterade Merz att ledarskapet i Teheran har visat sig vara tydligt starkare än vad omvärlden förväntat sig. Enligt förbundskanslern riskerar Washington att förnedras av den iranska regimen och dess revolutionsgarde, samtidigt som han drog obekväma paralleller till Irak och Afghanistan.

Han underströk det strategiska problemet med att gå in i konflikter utan en fungerande plan för att ta sig ur dem, vilket nu skapar en djup spricka i den transatlantiska sammanhållningen, rapporterar bland andra Aljaazeera.

Kämpigt för tyska ekonomin

Kritiken bottnar i en växande tysk oro för de ekonomiska konsekvenserna av kriget, som Merz beskriver som en direkt belastning på landets produktion. Den tyska ekonomin befinner sig i ett mycket pressat läge där konsumentförtroendet har fallit dramatiskt till minus 33,3 för maj månad, vilket är den sämsta noteringen sedan energichocken 2022.

Samtidigt som affärsklimatet i landet är det svagaste på sex år har regeringen tvingats införa nödåtgärder för att tygla de skenande bränslepriserna vid pump, som nu överstiger 2 euro per liter.

Sundet utanför Iran viktigt för Tyskland

Utöver de omedelbara kostnaderna hotas den europeiska energiförsörjningen av oron kring Hormuzsundet, där en femtedel av världens oljehandel passerar.

Merz betonade att även om Tyskland står redo att bidra med minsvepare för att säkra handelsvägarna, är detta endast aktuellt efter att stridigheterna upphört, skriver Oilprice.com.

Som ett direkt svar på den ökade osäkerheten har Tyskland och Frankrike också valt att fördjupa sitt samarbete kring kärnvapenavskräckning, i ett försök att skydda europeiska intressen.