02 feb. 2026

Sydeuropa dominerar ekonomin – av helt olika skäl

I Madrid är optimismen stor över en ekonomi som går bäst i Europa, tillsammans med Portugal. (Foto: Paul White/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Hushållens konsumtion i ena landet – och utrikeshandel i det andra. Skälen till att Spanien och Portugal går bäst ekonomiskt i Europa skiljer sig åt.

Spanien och Portugal fortsatte att överraska positivt i slutet av 2025 och växte mer än dubbelt så snabbt som euroområdet som helhet.

Enligt preliminära siffror från Eurostat ökade BNP i båda länderna med 0,8 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med eurozonens genomsnitt på 0,3 procent.

Men vad beror framgången på?

Fått mer pengar i plånboken

För Spanien innebar utfallet den starkaste kvartalstillväxten på ett år. Uppgången var tydligt bred och drevs framför allt av inhemsk efterfrågan, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.

Hushållens konsumtion ökade markant och investeringarna tog ytterligare fart, medan de offentliga utgifterna utvecklades mer stabilt.

Lägre energipriser och avtagande inflation har bidragit till att stärka köpkraften och konsumenternas förtroende, vilket i sin tur har hållit uppe efterfrågan.

Tjänstesektorn var en viktig tillväxtmotor, med fortsatt stark utveckling inom turism och relaterade näringar. Även byggsektorn gjorde ett tydligt bidrag under kvartalet.

Portugal mer beroende av handel

Sammantaget växte den spanska ekonomin med 2,8 procent under helåret 2025, betydligt snabbare än eurozonens genomsnitt på 1,5 procent och klart starkare än större ekonomier som Tyskland och Frankrike.

Portugal uppvisade samma kvartalstillväxt som Spanien, men med en annan sammansättning. Där kom det främsta bidraget från utrikeshandeln snarare än från den inhemska efterfrågan.

En kraftig minskning av importen, särskilt av energirelaterade produkter, förbättrade handelsbalansen och gav ekonomin ett positivt tillskott trots mer dämpad konsumtion och investeringar.

Lägre tillväxt i övrigt

På årsbasis växte Portugals ekonomi med 1,9 procent under 2025, fortsatt över eurozonens snitt men något lägre än året innan.

Utvecklingen står i kontrast till den mer splittrade bilden i övriga euroområdet. Flera större ekonomier visade visserligen viss förbättring under fjärde kvartalet, men tillväxttakten förblev låg.

Tyskland och Italien noterade en måttlig uppgång, medan Frankrike tyngdes av svagare investeringar. Irland var det enda landet som redovisade negativ kvartalstillväxt.

Trots de regionala skillnaderna fortsätter arbetsmarknaden i euroområdet att visa motståndskraft. Arbetslösheten sjönk till sin lägsta nivå sedan finanskrisen.

