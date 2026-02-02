Sydeuropa dominerar ekonomin – av helt olika skäl

Spanien och Portugal fortsatte att överraska positivt i slutet av 2025 och växte mer än dubbelt så snabbt som euroområdet som helhet.

Enligt preliminära siffror från Eurostat ökade BNP i båda länderna med 0,8 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med eurozonens genomsnitt på 0,3 procent.

Men vad beror framgången på?

Fått mer pengar i plånboken

För Spanien innebar utfallet den starkaste kvartalstillväxten på ett år. Uppgången var tydligt bred och drevs framför allt av inhemsk efterfrågan, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.

Hushållens konsumtion ökade markant och investeringarna tog ytterligare fart, medan de offentliga utgifterna utvecklades mer stabilt.

Lägre energipriser och avtagande inflation har bidragit till att stärka köpkraften och konsumenternas förtroende, vilket i sin tur har hållit uppe efterfrågan.

Tjänstesektorn var en viktig tillväxtmotor, med fortsatt stark utveckling inom turism och relaterade näringar. Även byggsektorn gjorde ett tydligt bidrag under kvartalet.