Kinesiska arbetare bygger i Ryssland – får inte lön

Långt österut i Ryssland, i den ryska gas- och oljeindustrin, utspelar sig en märkvärdig konflikt. Här har kinesiska industriarbetare ryckt in för att bygga en anläggning vid ett av Rosnefts raffinaderier. Men arbetet har mynnat ut i protester.

Gästarbetarna från Kina har nämligen inte fått sina löner, enligt lokala myndigheter. Det rör sig om åtminstone 200 anställda vid den rysk-kinesiska entreprenören Petro-Hehua.

Bild på protesten från sociala medier. (Foto: Telegram / SoMe)

Krav på Putin och Rosneft-chef

Demonstrationen gick genom den ryska staden Komsomolsk-na-Amure och ställde krav på betalda löner och begärde hjälp från såväl den ryska presidenten som Rosnefts chef Igor Sechin, rapporterar Moscow Times.

Myndigheterna i regionen Khabarovsk meddelar att man etablerat en kontakt med arbetarna och att man avser att bistå dem. Man påstår att Petro-Hehua har fått betalt och att det därför är bolaget som är skyldiga personalen deras löner.

Ryska myndigheter säger också att man kommer att undersöka ärendet och lovar att vidta åtgärder om påståendet stämmer.

En krisande industri

Siffror för Ryssland visar att landets industri stagnerar. När S&P Global offentliggör PMI-siffror för industrin i Ryssland bekräftas bilden av tillverkare på dekis. Indexet har backat till 48,3 i mars, där allt under 50 betyder att industrin bromsar in.

”Vår basprognos förutser att PMI kommer att fluktuera i intervallet 47–49, vilket återspeglar en stagnation i sektorn”, säger Vladimir Chernov analytiker vid Freedom Finance Global.

Bakom PMI-siffrorna ligger en djupare kris. Den civila industrin, som inte är direkt kopplad till krigsmaskineriet, lider svårt av den ryska centralbankens höga styrränta. Räntepolitiken har gjort det i princip omöjligt för företag att finansiera investeringar eller låna pengar.

Oavsett hur det slutar får de kinesiska arbetarna kan man räkna med att Ryssland inte vill ta några risker med Kina. Ryska utrikesministern Sergei Lavrov är på tisdagen i Kina för att träffa landets toppdiplomat Wang Yi samordna deras linje kring såväl Ukraina som kriget i Mellanöstern.