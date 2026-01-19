Kinas starka tillväxt döljer en bister sanning för Sverige

Kinas ekonomi växte med 5,0 procent under 2025, vilket innebär att Peking precis lyckades pricka sitt officiella tillväxtmål Framgången bärs av en historisk exportboom där landets handelsöverskott nådde svindlande 1,2 biljoner dollar förra året, rapporterar Reuters..

En ökning med 20 procent jämfört med 2024.

Men exportrekordet har en mörk baksida. Samtidigt som fabrikerna går på högvarv för att mätta världsmarknaden, fortsätter den inhemska konsumtionen att hacka betänkligt.

Den kinesiska fastighetsmarknaden, som en gång var motorn i landets tillväxt, befinner sig i en utdragen skuldkris som vägrar släppa greppet.

Exporten som krockkudde mot Trump

Trots att exporten till USA föll med en femtedel under Donald Trumps första år efter återkomsten till Vita huset, lyckades Kina parera smällen genom att aggressivt ta marknadsandelar i Sydostasien, Afrika och EU. För många svenska exportbolag finns här en besvärlig risk.

Å ena sidan visar Kina och världsekonomin en imponerande motståndskraft, men för svenska exportörer innebär den svaga kinesiska efterfrågan att viktiga affärsmöjligheter går förlorade.

Särskilt kännbart är det för vissa basmetaller och industrikomponenter, där den kinesiska fastighetskrisen dragit ner efterfrågan i källaren.

Europa klämt i handelskriget

EU är idag Kinas största importpartner för varor, enligt siffror från Eurostat. Om den stundande handelskonflikten mellan USA och EU eskalerar till ett fullskaligt handelskrig, hamnar Europa i en mycket sårbar position.

Utan nya, starka köpare av europeiska varor och tjänster kan tillväxten i regionen stagnera. En svag inhemsk kinesisk marknad lär inte bli någon stark importör av dyrare europeiska varor.

Ett Kina med en välmående medelklass och stark köpkraft skulle istället kunna fungera som en viktig motvikt och en alternativ marknad för europeisk export. Men så länge de kinesiska konsumenterna förblir djupt pessimistiska förblir det scenariot en svag förhoppning.

För Sverige, vars välstånd vilar på en öppen och fungerande världshandel, är den kinesiska ”inhemska frossan” ännu ett orosmoln på den ekonomiska horisonten.