Kampen bakom handslagen: Indien utmanar Kina
Indien satsar nu miljarder för att kapa navelsträngen till Kinas monopol på sällsynta jordartsmetaller. Indiens finansminister Nirmala Sitharaman har i budgeten för 2026-27 presenterat en offensiv plan som ska göra landet självförsörjande på de kritiska mineraler som i dag kontrolleras nästan helt av Peking.
Genom att pumpa in över 10 miljarder dollar i förnybar energi och strategisk gruvdrift tar New Delhi nu upp kampen om framtidens försörjningskedjor.
Kärnan i strategin är etablerandet av dedikerade ”Rare Earth Corridors” i de mineralrika kuststaterna Odisha, Kerala, Andhra Pradesh och Tamil Nadu. Korridorer som ska fungera som nav för allt från brytning till högteknologisk tillverkning.
EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst
Miljardsatsning på permanentmagneter
En av de mest kritiska punkterna är tillverkningen av sällsynta jordartspermanentmagneter, en komponent som är oumbärlig i allt från elbilarnas motorer till vindkraftverk och avancerade försvarssystem, skriver Oilprice.com.
Kina kontrollerar i dag över 90 procent av den globala marknaden för magneterna.
Därför har den indiska regeringen sjösatt ett stimulanspaket på motsvararcirka 815 miljoner dollar enbart för magnettillverkning. Målet är att bygga upp en inhemsk kapacitet på 6 000 ton per år.
Kärnkraft som energimotor
Satsningen på jordartsmetaller är tätt sammankopplad med Indiens bredare energistrategi. För att driva den nya industrin planerar regeringen en massiv expansion av kärnkraften, med målet att nå 100 GW kapacitet till år 2047.
I budgeten förlängs även tullbefrielser för utrustning till kärnkraftverk fram till 2035, vilket skickar en stark signal till globala investerare.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
