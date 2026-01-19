EU och Indien närmar sig ett omfattande frihandelsavtal som bedöms vara inne i sitt slutskede. Parterna har förhandlat i flera år, men processen har accelererat och EU siktar på att kunna underteckna avtalet vid ett kommande toppmöte i New Delhi.
Frihandelsavtal kan bli ett geopolitiskt vägskäl
Enligt Tidningen Näringslivet är 20 av 24 kapitel färdigförhandlade, och EU‑ledarna Ursula von der Leyen och António Costa väntas resa till Indien för att slutföra processen.
Båda sidor lyfter fram uppgörelsen som strategiskt viktig i en tid av ökande geopolitiska spänningar.
Indien har samtidigt stärkt sin ekonomiska position. Landet är nu världens femte största ekonomi med en BNP på 4,13 biljoner dollar och en tillväxttakt på 6,6 procent, vilket gör det till en allt viktigare partner för EU.
Indien är inte den enda marknaden som är på väg att öppnas för EU. Unionen och det sydamerikanska handelsblocket Mercosur har nyligen undertecknat ett viktigt frihandelsavtal. Det efter över ett kvarts sekel av förhandlingar.
Frihandelsavtal med stor betydelse
Indiens handelsminister Piyush Goyal beskriver avtalet som ”the mother of all deals”, enligt Times of India, och framhåller att ett avtal skulle ge betydande möjligheter för indisk export och investeringar.
Trots framstegen återstår flera tekniska och regulatoriska frågor att lösa innan ett avtal kan slutföras. Båda sidor uppges dock vara fast beslutna att nå en överenskommelse, och förhoppningen är att ett avtal ska kunna presenteras vid EU‑delegationens kommande besök i New Delhi.
