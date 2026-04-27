När Bradley Key först flyttade till Kina var planen inte att stanna permanent. Men efter flera år i Shenzhen har han ändrat sig. I dag bor han där med sin fru och deras två barn och med en mycket bättre ekonomi än om han stannat kvar i USA.

Familjen hyr en lägenhet för motsvarande omkring 10 000 kronor i månaden. Matkostnaderna för hela familjen ligger på ligger på cirka 1 000 kronor. Hushållet samlade utgifter är betydligt lägre än i USA

”Sammantaget betalar jag ungefär en fjärdedel av vad mina månadskostnader låg på när jag bodde ensam i USA,” har han sagt till CNBC.

Läs också: Amerikanska drömmen på väg att dö ut – Realtid

Lägre kostnader och högre livskvalitet

Key arbetade till en början som engelsklärare och tjänade cirka 40 000 kronor i månaden. Idag arbetar han som marknadschef med stor flexibilitet. Kombinationen av inkomst och låga levnadskostnader gör att ekonomin inte bara går runt, utan också ger utrymme för sparande.

Men det är inte enbart ekonomin som avgör. Enligt honom erbjuder livet i Shenzhen flera fördelar som han inte upplevde i USA.

Key lyfter bland annat fram säkerheten, den välutbyggda infrastrukturen och tillgången till service i vardagen. Digitala betalningar, snabba leveranser och ett effektivt transportsystem gör livet enklare, enligt honom.

Läs också: Unga kineser vänder ryggen åt ”kinesiska drömmen” – Realtid