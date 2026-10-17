Därför borde C, S och SD bilda regering tillsammans

Måndag

Åker hem. Först taxi i tre timmar. Sedan väntar vi på flygplatsen i tre timmar. Fem timmar i luften med Ryanair och sedan Arlanda Express och Bolt till Sköndal.

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Magdalena får en dag till på sig att bilda en regering.

Lyssnar på en podcast med Jonatan Unge. Känns som om jag lyssnat på en miljon intervjuer med honom. Minns Unge från Filippa K-butiken på Grev Turegatan när jag köpte en frackrock till Nobelfesten. DN fick betala. Sedan skrev jag en väldigt misslyckad artikel.

Tisdag

Magdalena meddelar att hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Men det ska ändå bli en omröstning om henne som statsminister på torsdag klockan 12. Nu är det inte lång tid kvar till extravalet.

Skojar förstås.

Cyklar in till Östermalmshallen och går på presslunch för Lisa Elmqvist som fyller 100 år i business. Vd Ulf håller ett fint tal och bjuder på en suverän lunch med ostron, lax och champagne.

På ett sätt gillade jag den gamla saluhallen bättre eftersom den kändes mer rå och äkta. Men det är klart att man för en miljard i renoveringskostnader slipper råttorna när man äter. Hallen är just nu väldigt välpolerad.

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Thomas Bodström avslöjar sig själv i SVT Aktuellt när han ska förklara för Vänstern hur tråkigt det är att sitta i riksdagen och hur kul det är i regeringen. Har kommit på att Mats Olsson skriver om Bodis söta storasyster Cecilia i sin självbiografi.

Onsdag

Jobbar hemifrån. Helt underbart att detta är möjligt.

På kvällen firar Lisa Elmqvist 100 år i Östermalmshallen med ett gigantiskt mingel. Träffar bland annat Christer Sonesson, Staffanstorps starke man. Han håller med mig om att organisationen Sveriges Kommuner och Regioner är vår stat i staten.

Jag undrar varför de inte räknar på vad avskaffad karens skulle kosta våra regioner och kommuner. CS svarar att staten i staten inte kan räkna på olika partiers förslag.

Det håller jag inte med om.

En organisation som kan bygga en stor fastighet mitt i Stockholm och sedan hyra ut den till ett gäng revisionsbolag och bo kvar i sin gamla kåk har en enorm handlingsfrihet. Det handlar bara om att ta den.

Kalaset är så mycket Östermalm det kan bli. Väldigt generöst.

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Torsdag

Det slår mig att SD, S och C borde bilda ett block. Dessa tre partier är alla folkrörelser och jag tror att de i grunden tycker lika om det mesta. Deras väljare är som folk är mest, inte för rika eller luspanka.

Okej, ett gäng sverigedemokrater har säkert skuldsanering, men denna grupp återfinns även i andra partier.

De tre partierna värnar alla svenska traditioner och vanor. De trivs på vischan, men accepterar Stureplan som något exotiskt man gärna besöker ibland innan man åker hem till sin förort eller regionstad.

Äter två luncher. Först med min fina förläggare på Miss Clara och sedan med Ernst Kirchsteiger. Det sista är en äkta vinlunch eftersom han presenterar sina två kändisviner. Gillar speciellt det röda på flaska. Ernst är inte bib, säger experterna.

Ernst är bosatt i Örebro och så långt från en Stureplanskändis det går att komma. Nyfiken och varm. Maten på Oscars är suverän. Speciellt pärlhönan, men även ragun till pastan.

På kvällen ser jag den stundande SVT-dokumentären Sexpredikanten om Malena Ivarsson och speciellt de sex avsnitten av Fräcka fredag.

Som gammal tv-makare är det lätt att bli lite avundsjuk på att så få direktsända program kan skapa något så bestående att man 400 år senare gör en dokumentär om dem. Men det är uppenbart att programmen och Malena, i kraft av sin person, gjort ett stort avtryck på yngre systrar.

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Det är väldigt många fina bilder och sekvenser i filmen och jag gillar speciellt de unga bitarna när Malena flörtar med sin dåvarande kille i kyrkan. Det personliga är förstås alltid intressant.

Men en sak har jag börjat reta mig på. Efter en visning av en dokumentärfilm följer det alltid ett ”samtal” som är så meningslöst att klockorna stannar. Självgodheten lyser som en fyr och det sägs inte ett enda kritiskt ord.

Det blev så plågsamt att jag åkte hem och tittade på Woody Allens senaste film Coup de Chance, som jag tidigare missat. Plotten är enkel, men njutbar eftersom skådespelarna är löjligt snygga. Det var en arg Woody Allen-krönika i DN som väckte mitt intresse.

Fredag

Är gräsänkling hemma. Skriver. Anna är i Paris med sina döttrar.

På kvällen firar vi att fina Janne Sundling fyller 70 år. Han var en god medarbetare under många år både på Resumé och Travel News under min tid som chefredaktör.

Man kan säga att han är en mänsklig ChatGPT, fast utan hallucinationer och faktafel.

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