Finska superbatteriet laddar 80 procent på fem minuter

Donut Lab presenterar nu de första resultaten från ett oberoende test av sin omtalade battericell. VTT i Finland har granskat hur snabbt cellen laddar och mätt en laddning från noll till 80 procent på 4,6 minuter.

Resultatet ligger nära företagets egna uppgifter, men testet täcker bara en liten del av tekniken.

Läs mer:

Elbilar kan få nytt batteri med 200 mils räckvidd – Realtid

Extremt hög laddström vid testet

Delrapporten fokuserar enbart på snabbladdning. För att nå siffran använde VTT en extremt hög laddström, betydligt kraftigare än vid snabbladdning av elbilar.

Under testet steg temperaturen på cellens yta till nästan 90 grader. Forskarna tvingades avbryta laddningen och kyla ned cellen innan de kunde fortsätta.

”Det här kan vara en effektiv prototypcell. Men helheten avgör, och där saknas fortfarande bevis”, säger Juho Heiska, forsknings- och utvecklingschef vid Seinäjoki yrkeshögskola till Svenska Yle.