Donut Labs omstridda batteri klarar snabbladdning på 4,6 minuter i ett oberoende VTT‑test. Men experter efterlyser fortfarande bevis för företagets mest spektakulära löften.
Finska superbatteriet laddar 80 procent på fem minuter
Donut Lab presenterar nu de första resultaten från ett oberoende test av sin omtalade battericell. VTT i Finland har granskat hur snabbt cellen laddar och mätt en laddning från noll till 80 procent på 4,6 minuter.
Resultatet ligger nära företagets egna uppgifter, men testet täcker bara en liten del av tekniken.
Extremt hög laddström vid testet
Delrapporten fokuserar enbart på snabbladdning. För att nå siffran använde VTT en extremt hög laddström, betydligt kraftigare än vid snabbladdning av elbilar.
Under testet steg temperaturen på cellens yta till nästan 90 grader. Forskarna tvingades avbryta laddningen och kyla ned cellen innan de kunde fortsätta.
”Det här kan vara en effektiv prototypcell. Men helheten avgör, och där saknas fortfarande bevis”, säger Juho Heiska, forsknings- och utvecklingschef vid Seinäjoki yrkeshögskola till Svenska Yle.
Experter: ”En cell räcker inte som bevis”
Heiska påpekar att liknande snabbladdning redan finns hos andra tillverkare.
Donut Lab har däremot lovat betydligt mer: en livslängd på 100 000 cykler, full laddning på fem minuter utan värmeutveckling och en energitäthet på 400 Wh/kg.
Inget av detta ingick i VTT:s delrapport. Det framgår inte heller hur tung cellen är eller om den faktiskt bygger på solid‑state‑teknik.
Test på en cell är otillräckligt
Göran Sundholm, emeritusprofessor i fysikalisk kemi vid Aalto‑universitetet, lyfter en annan begränsning: VTT testade bara en enskild cell.
”Den här cellen fungerar bra. Men ett fordonsbatteri består av många celler som måste fungera tillsammans. Det är något helt annat än ett encellssystem”, säger han.
Fler testresultat väntas om en vecka. Donut Lab har avböjt intervju.
