EU:s ekonomi växer snabbare än väntat i år, enligt EU-kommissionens nya höstprognos.
Inte längre sämst – Sverige klättrar i ekonomin
Mest läst i kategorin
Hetaste valfrågan – men hur många är utan jobb?
Arbetslösheten blir en av valets hetaste frågor. Och nya siffror visar på att den fortsätter att öka och att Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Men är det en rättvisande bild? Troligen inte, enligt Danske Banks chefekonom Susanne Spector. Andelen arbetslösa ökade till 9,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,9 procent i september …
Största spannmålsskörden sedan 1984
Svenska bönder kan räkna hem den största spannmålsskörden på över 40 år i år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Många grödor – inklusive höstvete, vårkorn och havre – rör sig nära rekordnivåer. För att hitta en större totalskörd av spannmål än i år – på 6,3 miljoner ton – får man gå tillbaka till 1984 enligt …
Nato ändrar sig om flygplan – kan öppna för Saab
En grupp Natoländer har stoppat inköpet av det amerikanska spaningsflygplanet Boeing E-7 sedan USA dragit sig ur samarbetet för att ersätta de nuvarande flygplanen. Det kan innebära en öppning för utmanaren Globaleye som tillverkas av den svenska försvarskoncernen Saab, rapporterar Dagens industri. Ett konsortium av åtta Natoländer, däribland USA och Nederländerna, beslutade i november 2023 …
USA:s finansminister flaggar för tullättnader
USA:s finansminister Scott Bessent säger i en intervju i tv-kanalen Fox att det kommer att komma flera tullbesked de närmaste dagarna. Han flaggar bland annat för lägre tull på kaffe och frukt. Att dela ut statens tullinkomster till medborgarna, något som president Donald Trump talade om häromdagen, är något som diskuteras, enligt Bessent, men att …
Danmark köper svenska granatgevär för halv miljard
Försvarskoncernen Saab har fått en beställning på granatgevär, ammunition och träningsutrustning från Danmark. Ordervärdet är 510 miljoner kronor. Beställare är det danska försvarsdepartementets inköpsorganisation. Leveranserna kommer att ske 2026-2028. ”Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den danska försvarsmaktens förmåga under lång tid framöver”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs (börskurs Saab) affärsområde dynamics, …
Sverige klättrar i tillväxtligan.
I vårprognosen siades om en uppgång med 0,9 procent i eurozonen och 1,1 procent i EU som helhet jämfört med året innan.
Nu tror kommissionen i stället på uppgångar på 1,3 procent i eurozonen och 1,4 procent i hela EU, trots vad man kallar för en ”utmanande miljö”.
”EU:s ekonomi har fortsatt att växa. Nu, med tanke på det utmanande externa läget, måste EU agera beslutsamt”.
”Det innebär att skynda på arbetet med konkurrenskraften, inklusive med förenklingar”, skriver ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.
För Sverige väntar sig EU-kommissionen en tillväxt i år på 1,5 procent, jämfört med 1,1 procent i våras. Sverige är därmed nästan uppe på övre halvan igen i ”tillväxtligan”, efter att så sent som i början av 2024 haft den sämsta tillväxten i hela EU. Nästa år tros dessutom Sverige landa på 2,6 procent i tillväxt – femte bäst i hela EU.
Jumboplatsen har nu i stället tagits över av Finland, med en väntad tillväxt på blott 0,1 procent för 2025.