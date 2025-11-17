Realtid
Inte längre sämst – Sverige klättrar i ekonomin

EU:s ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis. (Foto: Omar Havana/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

EU:s ekonomi växer snabbare än väntat i år, enligt EU-kommissionens nya höstprognos.

Sverige klättrar i tillväxtligan.

I vårprognosen siades om en uppgång med 0,9 procent i eurozonen och 1,1 procent i EU som helhet jämfört med året innan.

Nu tror kommissionen i stället på uppgångar på 1,3 procent i eurozonen och 1,4 procent i hela EU, trots vad man kallar för en ”utmanande miljö”.

”EU:s ekonomi har fortsatt att växa. Nu, med tanke på det utmanande externa läget, måste EU agera beslutsamt”.

”Det innebär att skynda på arbetet med konkurrenskraften, inklusive med förenklingar”, skriver ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

För Sverige väntar sig EU-kommissionen en tillväxt i år på 1,5 procent, jämfört med 1,1 procent i våras. Sverige är därmed nästan uppe på övre halvan igen i ”tillväxtligan”, efter att så sent som i början av 2024 haft den sämsta tillväxten i hela EU. Nästa år tros dessutom Sverige landa på 2,6 procent i tillväxt – femte bäst i hela EU.

Jumboplatsen har nu i stället tagits över av Finland, med en väntad tillväxt på blott 0,1 procent för 2025.

