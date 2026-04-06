Data har blivit en strategisk råvara, ungefär som olja var på 1900‑talet. Men det finns hinder i vägen.
EU:s nya råvara växer snabbt i värde – men fastnar i regelkrångel
EU uppskattar dataekonomin till omkring 325 miljarder euro och räknar med att den kan nå 500 miljarder euro inom en snar framtid. Potentialen är långt ifrån fullt utnyttjad, skriver Dagens PS.
Under 2025 omsatte datamarknaden över 115 miljarder euro.
Samtidigt beskriver europeiska företag regelkrångel som ett av de största hindren för att kunna konkurrera globalt.
Företagen fastnar i GDPR‑tolkningar
För många företag är GDPR ett stort hinder eftersom regelverket tar mycket tid och resurser att efterleva. Enligt experter handlar det inte om att reglerna i sig är felkonstruerade, utan om att de är svåra att tolka och tillämpas olika i medlemsländerna.
Samtidigt är definitionen av personuppgifter är bred, och gränsdragningen mellan anonymiserad och personrelaterad data är ofta oklar. Det skapar juridisk osäkerhet även för företag som försöker följa regelverket.
Och mitt i företagens ambition att göra data till en handelsvara växer en annan fråga: är det verkligen en vara att sälja när det handlar om människors egna uppgifter?
Kritiker menar att individen sällan har insyn i hur deras data köps, säljs och kombineras, detta trots att GDPR är tänkt att ge just den kontrollen.
Tydliggörande av regler har stoppats
EU‑kommissionen har försökt svara möta företag med olika förenklingspaket, bland annat Digital Omnibus‑initiativet. Syftet är att skapa mer enhetliga regler och minska den administrativa bördan. Men flera av de konkreta förslagen om att tydliggöra GDPR har stoppats i ministerrådet.
I stället återstår icke‑bindande riktlinjer från EU:s dataskyddsstyrelse, vilket vill säga dokument som dels tar lång tid att ta fram och som inte ger rättslig garanti. De ger inte heller den tydlighet företagen efterfrågar.
Balansgång mellan skydd och konkurrenskraft
EU har länge varit stolt över sitt starka dataskydd. Men i takt med att pressen ökar växer också frågan om hur regionen ska kunna kombinera integritet med innovation.
Utan tydligare regler kring GDPR riskerar företag att tveka inför investeringar, samtidigt som konkurrensen från USA och Kina hårdnar.
