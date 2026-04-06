EU:s nya råvara växer snabbt i värde – men fastnar i regelkrångel

EU uppskattar dataekonomin till omkring 325 miljarder euro och räknar med att den kan nå 500 miljarder euro inom en snar framtid. Potentialen är långt ifrån fullt utnyttjad, skriver Dagens PS.

Under 2025 omsatte datamarknaden över 115 miljarder euro.

Samtidigt beskriver europeiska företag regelkrångel som ett av de största hindren för att kunna konkurrera globalt.

Företagen fastnar i GDPR‑tolkningar

För många företag är GDPR ett stort hinder eftersom regelverket tar mycket tid och resurser att efterleva. Enligt experter handlar det inte om att reglerna i sig är felkonstruerade, utan om att de är svåra att tolka och tillämpas olika i medlemsländerna.

Samtidigt är definitionen av personuppgifter är bred, och gränsdragningen mellan anonymiserad och personrelaterad data är ofta oklar. Det skapar juridisk osäkerhet även för företag som försöker följa regelverket.

Och mitt i företagens ambition att göra data till en handelsvara växer en annan fråga: är det verkligen en vara att sälja när det handlar om människors egna uppgifter?



Kritiker menar att individen sällan har insyn i hur deras data köps, säljs och kombineras, detta trots att GDPR är tänkt att ge just den kontrollen.

