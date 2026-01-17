17 jan. 2026

Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU

Franska bönder protesterar med skylten "Mercosur – säker död" under demonstrationer i Paris i tisdags.
Franska bönder protesterar med skylten "Mercosur – säker död" under demonstrationer i Paris i tisdags. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.
Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister.

EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit.

Ändå är det fortfarande långt ifrån säkert att avtalet verkligen blir av. Och även om avtalet träder i kraft varnas det för långtgående konsekvenser, inte minst på grund av motståndet i Frankrike.

Ändå är det fortfarande långt ifrån säkert att avtalet verkligen blir av. Och även om avtalet träder i kraft varnas det för långtgående konsekvenser, inte minst på grund av motståndet i Frankrike.

”EU har gjort ett riskabelt val: det är en kortsiktig geopolitisk vinst som kan leda till upplösning", skriver exempelvis nyhetssajten Euractiv i en analys där man varnar för att avtalet kan bli avgörande för att föra EU-kritiska Nationell samling till makten i Paris.

Går till domstol?

Redan på tisdag väntas nya omfattande protester från europeiska jordbrukare med löfte om 1 000 traktorer på plats utanför EU-parlamentet i Strasbourg.

Avtalskritiska ledamöter hoppas sedan på onsdag få tillräckligt stöd för att kräva ett förhandsbesked från EU:s domstol om avtalets laglighet. På så vis vill man åtminstone skjuta upp ett slutligt godkännande.

De fem EU-länder som förgäves röstat nej till avtalet – utöver Frankrike även Polen, Irland, Ungern och Österrike – har heller inte gett upp.

Enligt nyhetssajten Politico Europe förbereder sig Polen för att också gå till domstol, om inte EU-parlamentet gör det.

Jämn omröstning

Hur det än går väntar sedan en oviss avgörande omröstning i EU-parlamentet om hela avtalet någon gång under våren. I nuläget beräknas ja-rösterna och nej-rösterna vara nästan identiskt lika många.

Motståndarna driver dessutom på för att göra det till en hemlig omröstning, eftersom det då anses lättare att få enskilda ledamöter att gå emot sitt partis eller sin regerings vilja.

Rent tekniskt kan visserligen EU-kommissionen och välvilliga EU-länder driva igenom att avtalet börjar gälla provisoriskt, redan innan EU-parlamentet har sagt sitt.

På så vis hoppas anhängarna att det snabbt ska kunna visa sig vad avtalet egentligen innebär.

Å andra sidan lär inte en överkörning av EU-parlamentet direkt minska kritiken från de missnöjda.

Kritikerna mot EU:s handelsavtal med Mercosurländerna i Sydamerika oroas framför allt över ökande konkurrens på jordbrukssidan, inte minst från Brasilien.

På miljösidan varnas också för ökad import av varor som odlats med allehanda bekämpningsmedel och att mer regnskog ska avverkas för att skapa odlingsmark.

EU-kommissionen har försökt lugna med löften om ökat ekonomiskt stöd till bönderna och att inte släppa in något som är förbjudet inom EU.

Dessutom pekas på fördelen av att knyta starkare band till andra delar av världen, i ett läge när relationen till USA är skakigare än någonsin.

EUMercosur
