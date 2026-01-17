Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Mest läst i kategorin
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist. Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland. Det kan bli droppen för omvärlden – och …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv
Årtionden av underinvesteringar tvingar fram en ny modell för försvarssatsningar. Privat kapital måste bli del av finansieringen, menar Karl Engelbrektson. Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken. För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre. Karl Engelbrektson, tidigare arméchef …
Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet
Den danska redaren Maersk gör ett historiskt steg genom att återuppta användningen av Röda havet och Suezkanalen. Efter mer än två års omvägar kring Afrika. Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka. Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att …
Riksbanken: Hushållen får stärkt ekonomi när inflationen faller
Svenska hushåll har pressats hårt av den höga inflationen, men enligt Riksbanken finns nu tydliga tecken på att läget förbättras. Det sade riksbankschef Erik Thedéen i ett förskrivet anförande på fredagen. Han framhöll att svenska hushåll drabbades hårdare än i många andra länder under perioden med hög inflation, bland annat på grund av hög räntekänslighet, …
Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister.
EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit.
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.
Ändå är det fortfarande långt ifrån säkert att avtalet verkligen blir av. Och även om avtalet träder i kraft varnas det för långtgående konsekvenser, inte minst på grund av motståndet i Frankrike.
”EU har gjort ett riskabelt val: det är en kortsiktig geopolitisk vinst som kan leda till upplösning", skriver exempelvis nyhetssajten Euractiv i en analys där man varnar för att avtalet kan bli avgörande för att föra EU-kritiska Nationell samling till makten i Paris.
Går till domstol?
Redan på tisdag väntas nya omfattande protester från europeiska jordbrukare med löfte om 1 000 traktorer på plats utanför EU-parlamentet i Strasbourg.
Avtalskritiska ledamöter hoppas sedan på onsdag få tillräckligt stöd för att kräva ett förhandsbesked från EU:s domstol om avtalets laglighet. På så vis vill man åtminstone skjuta upp ett slutligt godkännande.
De fem EU-länder som förgäves röstat nej till avtalet – utöver Frankrike även Polen, Irland, Ungern och Österrike – har heller inte gett upp.
Enligt nyhetssajten Politico Europe förbereder sig Polen för att också gå till domstol, om inte EU-parlamentet gör det.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Jämn omröstning
Hur det än går väntar sedan en oviss avgörande omröstning i EU-parlamentet om hela avtalet någon gång under våren. I nuläget beräknas ja-rösterna och nej-rösterna vara nästan identiskt lika många.
Motståndarna driver dessutom på för att göra det till en hemlig omröstning, eftersom det då anses lättare att få enskilda ledamöter att gå emot sitt partis eller sin regerings vilja.
Rent tekniskt kan visserligen EU-kommissionen och välvilliga EU-länder driva igenom att avtalet börjar gälla provisoriskt, redan innan EU-parlamentet har sagt sitt.
På så vis hoppas anhängarna att det snabbt ska kunna visa sig vad avtalet egentligen innebär.
Å andra sidan lär inte en överkörning av EU-parlamentet direkt minska kritiken från de missnöjda.
Kritikerna mot EU:s handelsavtal med Mercosurländerna i Sydamerika oroas framför allt över ökande konkurrens på jordbrukssidan, inte minst från Brasilien.
På miljösidan varnas också för ökad import av varor som odlats med allehanda bekämpningsmedel och att mer regnskog ska avverkas för att skapa odlingsmark.
EU-kommissionen har försökt lugna med löften om ökat ekonomiskt stöd till bönderna och att inte släppa in något som är förbjudet inom EU.
Dessutom pekas på fördelen av att knyta starkare band till andra delar av världen, i ett läge när relationen till USA är skakigare än någonsin.