Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU

Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister.

EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit.

Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.

Ändå är det fortfarande långt ifrån säkert att avtalet verkligen blir av. Och även om avtalet träder i kraft varnas det för långtgående konsekvenser, inte minst på grund av motståndet i Frankrike.

”EU har gjort ett riskabelt val: det är en kortsiktig geopolitisk vinst som kan leda till upplösning", skriver exempelvis nyhetssajten Euractiv i en analys där man varnar för att avtalet kan bli avgörande för att föra EU-kritiska Nationell samling till makten i Paris.

Går till domstol?

Redan på tisdag väntas nya omfattande protester från europeiska jordbrukare med löfte om 1 000 traktorer på plats utanför EU-parlamentet i Strasbourg.

Avtalskritiska ledamöter hoppas sedan på onsdag få tillräckligt stöd för att kräva ett förhandsbesked från EU:s domstol om avtalets laglighet. På så vis vill man åtminstone skjuta upp ett slutligt godkännande.

De fem EU-länder som förgäves röstat nej till avtalet – utöver Frankrike även Polen, Irland, Ungern och Österrike – har heller inte gett upp.

Enligt nyhetssajten Politico Europe förbereder sig Polen för att också gå till domstol, om inte EU-parlamentet gör det.