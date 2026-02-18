Fed får blandade signaler – sänker man styrräntan?

Den amerikanska centralbanken står inför ett svårtolkat ekonomiskt läge.

Den senaste tidens statistik har pekat i olika riktningar och försvårar beslutsfattandet för Fed-chefen Jerome Powell och övriga ledamöter i den penningpolitiska kommittén.

Men mycket talar för att styrräntan lämnas oförändrad vid nästa möte i mars, menar experter.

Stark jobbrapport

En oväntat stark jobbrapport för januari har kraftigt minskat förväntningarna på en kommande räntesänkning.

Antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn ökade med 130 000, vilket tolkas som ett tecken på att arbetsmarknaden fortfarande är motståndskraftig, skriver Fortune.

Efter beskedet har marknadens prissättning svängt tydligt mot att räntan lämnas oförändrad vid nästa möte i Federal Open Market Committee.

Enligt terminsmarknaden bedöms sannolikheten för en paus nu vara över 90 procent.