Å ena sidan en stark jobbrapport, å andra sidan svag konsumtion. Dessa blandade signaler kan tvinga Fed att göra ingenting.
Fed får blandade signaler – sänker man styrräntan?
Den amerikanska centralbanken står inför ett svårtolkat ekonomiskt läge.
Den senaste tidens statistik har pekat i olika riktningar och försvårar beslutsfattandet för Fed-chefen Jerome Powell och övriga ledamöter i den penningpolitiska kommittén.
Men mycket talar för att styrräntan lämnas oförändrad vid nästa möte i mars, menar experter.
Stark jobbrapport
En oväntat stark jobbrapport för januari har kraftigt minskat förväntningarna på en kommande räntesänkning.
Antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn ökade med 130 000, vilket tolkas som ett tecken på att arbetsmarknaden fortfarande är motståndskraftig, skriver Fortune.
Efter beskedet har marknadens prissättning svängt tydligt mot att räntan lämnas oförändrad vid nästa möte i Federal Open Market Committee.
Enligt terminsmarknaden bedöms sannolikheten för en paus nu vara över 90 procent.
Tuffare för konsumtionen
Samtidigt är inflationsutvecklingen mer dämpad. Nya siffror från Bureau of Labor Statistics visar att konsumentprisindex steg med 0,2 procent i januari, vilket innebär en årstakt på 2,4 procent.
Det ligger relativt nära centralbankens mål på 2 procent och stärker argumenten för framtida lättnader.
Bildens komplexitet förstärks av signaler från konsumtionen. Data från U.S. Commerce Department visade att detaljhandeln stod stilla i december, trots förväntningar om starka helgförsäljningar.
Motstridiga signaler
Under 2025 har tillväxten i hög grad drivits av välbärgade hushåll, medan övriga konsumentgrupper visat större återhållsamhet. Den svagare avslutningen på året väcker frågor om hur hållbar efterfrågan är framöver.
Bedömare beskriver situationen som ett pussel där arbetsmarknadens styrka krockar med tecken på avmattning i konsumtionen och en gradvis nedväxlande inflation. Kombinationen talar för försiktighet snarare än snabba beslut.
Enligt flera prognoser kan räntesänkningar i stället bli aktuella först under andra halvåret, om inflationsnedgången fortsätter och tillväxten mattas av.
Kan komma senare i år
Samtidigt har spekulationerna ökat kring vem som ska ta över när Powells mandat löper ut.
Den tillträdande Fed-nominerade Kevin Warsh har signalerat en mer duvaktig hållning och ser produktivitetsutvecklingen som potentiellt dämpande för inflationen.
Marknadsaktörer räknar med att två mindre räntesänkningar kan genomföras mellan juni och september, vilket i så fall skulle kunna ge stöd åt både aktie- och obligationsmarknaden.
På kort sikt tyder dock det motstridiga dataläget på att Fed avvaktar.
