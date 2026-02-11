Att många fler jobb än väntat skapades i USA i januari var en positiv överraskning. Ändå var det inga muntra miner på USA-börserna under onsdagen.
Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport
Mest läst i kategorin
FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd
Finansinspektionen (FI) gör en rejäl förstärkning i arbetet mot explosionen av bedrägerier och oseriösa investeringsaktörer på nätet och sociala medier. Henrik Wallerström (tidigare Johansson), som fram till nu varit framgångsrik vd på Unga Aktiesparare, har rekryterats som finansinspektör bl.a. med fokus på digitala aktörer kan Realtid som första media berätta. Läs även: Stjäl miljoner via …
Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag
Kryptolångivaren BlockFills har stoppat alla uttag och insättningar i spåren av bitcoins kraftiga nedgång. Ett tecken på att krisen på kryptomarknaden nu börjar få konkreta konsekvenser för aktörerna i branschen. Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan. Missa inte: Tusentals faller för bedragarnas …
"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA
Att förhandla med USA om handeln är inte lätt i dagens läge. Men två länder lyckades under omständigheterna bra med sina avtal, menar The Economist. President Donald Trump har de senaste veckorna slutit flera nya handelsavtal, bland annat med Argentina och Indien. Avtalen har mötts av kritik i respektive land, där motståndare beskriver dem som …
Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals
Det är inte någon rusning på öl i Europa. Det gör att upp till 6 000 förlorar jobbet på Heineken. Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut. Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två …
Japans bomb kan brisera – och sprida sig världen över
Den japanska valutan, yen, blir allt starkare. Det gör det svårare för den som har lånat yen för att investera i annat – och det är många. Yen carry trade. Så kallas en strategi som i årtionden beskrivits som världens billigaste finansiering. Men nu sprider sig oro bland globala investerare när den japanska yenen stärks …
En oväntat stark jobbrapport för januari var inte nog för att ge börsen varaktig skjuts i USA.
Även Wall Street var något positiva till en början var ändå slutsatsen att börserna handlades svagt på onsdagen.
Dow Jones industriindex föll med cirka 0,2 procent, medan även Nasdaq backade något. S&P 500 rörde sig kring nollstrecket.
Bättre än väntat
Den försenade sysselsättningsrapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement visade att 130 000 nya jobb skapades i januari.
Det var betydligt fler än de 55 000 som ekonomer hade räknat med, skriver CNBC.
Arbetslösheten sjönk till 4,3 procent, något lägre än prognosen.
Trots den positiva överraskningen var uppgången koncentrerad till ett fåtal sektorer, främst hälso- och sjukvård som stod för merparten av jobbtillskotten.
Finns frågetecken kvar
Samtidigt har tidigare månaders siffror reviderats ned, och den genomsnittliga jobbtillväxten under 2025 var låg.
Bedömare pekar på att arbetsmarknaden visserligen rör sig i rätt riktning, men att den fortfarande uppvisar svaghetstecken.
Det bidrog till att investerarnas initiala optimism avtog under handelsdagen, menar experter.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.