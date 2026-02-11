Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport

En oväntat stark jobbrapport för januari var inte nog för att ge börsen varaktig skjuts i USA.

Även Wall Street var något positiva till en början var ändå slutsatsen att börserna handlades svagt på onsdagen.

Dow Jones industriindex föll med cirka 0,2 procent, medan även Nasdaq backade något. S&P 500 rörde sig kring nollstrecket.

Bättre än väntat

Den försenade sysselsättningsrapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement visade att 130 000 nya jobb skapades i januari.

Det var betydligt fler än de 55 000 som ekonomer hade räknat med, skriver CNBC.

Arbetslösheten sjönk till 4,3 procent, något lägre än prognosen.

Trots den positiva överraskningen var uppgången koncentrerad till ett fåtal sektorer, främst hälso- och sjukvård som stod för merparten av jobbtillskotten.

Finns frågetecken kvar

Samtidigt har tidigare månaders siffror reviderats ned, och den genomsnittliga jobbtillväxten under 2025 var låg.

Bedömare pekar på att arbetsmarknaden visserligen rör sig i rätt riktning, men att den fortfarande uppvisar svaghetstecken.

Det bidrog till att investerarnas initiala optimism avtog under handelsdagen, menar experter.