Astra Zeneca flyttar till i USA – britterna förlorar miljarder

Hela 99 procent av de röstande aktieägarna stödde förslaget att notera aktierna direkt på New York Stock Exchange, rapporterar Financial Times.

De avgivna rösterna representerade nästan 80 procent av det utgivna aktiekapitalet. Endast 0,6 procent av aktieägarna röstade emot planerna.

Ska göra Astra Zeneca mer globalt

Styrelseordförande Michel Demaré beskrev beslutet som en ”global notering för globala investerare i ett globalt företag” som erbjuder ”flexibiliteten att få tillgång till den bredaste tillgängliga kapitalpoolen”, enligt FT.

Missa inte:

Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar. Dagens PS

Den nya strukturen, där handeln väntas starta den 2 februari, innebär att amerikanska investerare får direkt ägarskap i bolaget istället för att använda så kallade American Depositary Receipts (ADR).

Företaget behåller samtidigt sin primära notering i London, sin plats i FTSE 100-indexet och sitt huvudkontor i Storbritannien.