Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Astra Zeneca flyttar till i USA – britterna förlorar miljarder

Astra Zenecas vd Pascal Soriot. Snart på en börs i USA? (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Astra Zenecas aktieägare har röstat igenom bolagets planer på att uppgradera sin notering i New York, ett beslut som får konsekvenser för både Londonbörsen och brittiska skatteintäkter.

Hela 99 procent av de röstande aktieägarna stödde förslaget att notera aktierna direkt på New York Stock Exchange, rapporterar Financial Times.

De avgivna rösterna representerade nästan 80 procent av det utgivna aktiekapitalet. Endast 0,6 procent av aktieägarna röstade emot planerna.

Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA

Astra Zeneca tillkännagav under torsdagen en investering på 4,5 miljarder dollar i en ny tillverkningsanläggning i Virginia, USA. Samtidigt hotar man med att lämna Storbritannien.

Ska göra Astra Zeneca mer globalt

Styrelseordförande Michel Demaré beskrev beslutet som en ”global notering för globala investerare i ett globalt företag” som erbjuder ”flexibiliteten att få tillgång till den bredaste tillgängliga kapitalpoolen”, enligt FT.

Den nya strukturen, där handeln väntas starta den 2 februari, innebär att amerikanska investerare får direkt ägarskap i bolaget istället för att använda så kallade American Depositary Receipts (ADR).

Företaget behåller samtidigt sin primära notering i London, sin plats i FTSE 100-indexet och sitt huvudkontor i Storbritannien.

Kommer slå mot Storbritannien

Enligt The Guardian kommer dock den brittiska finansministern att drabbas hårt av beslutet. Nils Pratley skriver i en kommentar i tidningen att den brittiska statskassan går miste om cirka 200 miljoner pund om året i förlorade stämpelskattintäkter från transaktioner i London.

Anledningen är att brittiska köpare av Astra Zeneca-aktier framöver får ett så kallat depositary interest i bolaget.

Denna typ av instrument omfattas inte av stämpelskatt, trots att de ger samma röst- och ägarrättigheter som tidigare.

Fler kan ta efter

Pratley varnar för att uppläggget ”kör en hästkärra genom Storbritanniens stämpelskattregim”. Om flera andra storbolag i FTSE-indexet kopierar strukturen riskerar regeringens årliga skatteintäkter på cirka 3 miljarder pund från stämpelskatt att kollapsa.

Flytten är del av Astra Zenecas strategiska satsning på USA, där nästan hälften av företagets intäkter genereras. Bolaget har aviserat investeringar på över 50 miljarder dollar i USA under de kommande fem åren.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

