Astra Zenecas aktieägare har röstat igenom bolagets planer på att uppgradera sin notering i New York, ett beslut som får konsekvenser för både Londonbörsen och brittiska skatteintäkter.
Astra Zeneca flyttar till i USA – britterna förlorar miljarder
Mest läst i kategorin
OpenAI släpper Microsoft – tecknar miljardavtal med Amazon
OpenAI har undertecknat ett sjuårigt avtal med Amazon Web Services (AWS) värt 38 miljarder dollar. Det är bolagets första stora samarbete med molntjänstjätten och markerar ett tydligt steg bort från den tidigare exklusiva relationen med Microsoft. Enligt avtalet, som offentliggjordes på måndag, får OpenAI omedelbar tillgång till hundratusentals grafiska processorer (GPU:er) från Nvidia i USA, …
Bankimperiet på paus – vad blir Orcels nästa drag?
Unicredits styrelse har skärpt granskningen av vd Andrea Orcels strategi för företagsförvärv, efter att bankens ambitiösa expansionsplaner stött på politiskt motstånd i både Italien och Tyskland. Styrelsen har krävt mer omfattande och regelbundna uppdateringar om M&A-arbetet, och det har förts interna diskussioner om att tillsätta en general manager för att övervaka verksamheten, rapporterar Globaldata. Andrea …
Marginalen lånar ut miljarder till egna bolaget – trots FI-varning
Ett år efter Finansinspektionens varning visar FinansWatch granskning att Marginalen Bank fortsätter låna ut 1,9 miljarder kronor till bolag inom den egna koncernen. Exponeringen motsvarar hela kapitalbasen. I september överklagade Marginalen Bank Finansinspektionens varning till kammarrätten och begärde att beslutet antingen upphävs helt eller omvandlas till en mildare anmärkning. Banken vill att kammarrätten vänder sig …
Northmill når rekordvinst: "Redan lönsamma"
September blev den starkaste månaden i Northmill Banks historia med 21 miljoner kronor i vinst före skatt. Samtidigt passerade företagsutlåningen en miljard kronor i godkända limiter. September 2025 blev den mest lönsamma månaden i Northmill Banks historia. Vinsten före skatt landade på 21 miljoner kronor, enligt bolagets kvartalsrapport. För helkvartalet steg resultatet med 44 procent …
Wall Street-bubblan tros spricka – men ingen vet när
Med en aktiemarknad som bara pekat uppåt menar skeptiker att Wall Street är i en bubbla som snart kan spricka. Men även de mest avancerade verktygen har svårt att förutsäga framtiden, visar en genomgång. Flera av världens mest inflytelserika bankchefer och investerare varnar för att värderingarna på många tillgångar i USA är så höga att …
Hela 99 procent av de röstande aktieägarna stödde förslaget att notera aktierna direkt på New York Stock Exchange, rapporterar Financial Times.
De avgivna rösterna representerade nästan 80 procent av det utgivna aktiekapitalet. Endast 0,6 procent av aktieägarna röstade emot planerna.
Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA
Astra Zeneca tillkännagav under torsdagen en investering på 4,5 miljarder dollar i en ny tillverkningsanläggning i Virginia, USA. Samtidigt hotar man med att lämna Storbritannien.
Ska göra Astra Zeneca mer globalt
Styrelseordförande Michel Demaré beskrev beslutet som en ”global notering för globala investerare i ett globalt företag” som erbjuder ”flexibiliteten att få tillgång till den bredaste tillgängliga kapitalpoolen”, enligt FT.
Missa inte:
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar. Dagens PS
Den nya strukturen, där handeln väntas starta den 2 februari, innebär att amerikanska investerare får direkt ägarskap i bolaget istället för att använda så kallade American Depositary Receipts (ADR).
Företaget behåller samtidigt sin primära notering i London, sin plats i FTSE 100-indexet och sitt huvudkontor i Storbritannien.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Kommer slå mot Storbritannien
Enligt The Guardian kommer dock den brittiska finansministern att drabbas hårt av beslutet. Nils Pratley skriver i en kommentar i tidningen att den brittiska statskassan går miste om cirka 200 miljoner pund om året i förlorade stämpelskattintäkter från transaktioner i London.
Läs även:
Astra Zeneca köper Nobelpris-teknik för 5,8 miljarder. Realtid
Anledningen är att brittiska köpare av Astra Zeneca-aktier framöver får ett så kallat depositary interest i bolaget.
Denna typ av instrument omfattas inte av stämpelskatt, trots att de ger samma röst- och ägarrättigheter som tidigare.
Fler kan ta efter
Pratley varnar för att uppläggget ”kör en hästkärra genom Storbritanniens stämpelskattregim”. Om flera andra storbolag i FTSE-indexet kopierar strukturen riskerar regeringens årliga skatteintäkter på cirka 3 miljarder pund från stämpelskatt att kollapsa.
Missa inte:
Astra Zeneca-vd:ns känga till Europa: ”Jag älskar USA”. Realtid
Flytten är del av Astra Zenecas strategiska satsning på USA, där nästan hälften av företagets intäkter genereras. Bolaget har aviserat investeringar på över 50 miljarder dollar i USA under de kommande fem åren.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.