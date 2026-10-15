Bank of America tog in 1 000 konsulter för att täppa till AI-hålen

Bank of America har anlitat 1 000 externa konsulter för att laga säkerhetsluckor i bankens mjukvara, luckor som avancerade AI-modeller som Anthropics Mythos kan hitta och utnyttja.

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Det säger bankens vd Brian Moynihan i en intervju med CNBC efter onsdagens kvartalsrapport.

”Vi tog in 1 000 konsulter för att hjälpa oss med patchningen under andra kvartalet, och de är kvar hos oss i dag, utöver de 3 000 personer vi har inom det området”, säger han till CNBC.

Enligt CNBC är det första gången en storbank sätter siffror på hur mycket personal och pengar som läggs på att skydda systemen mot Mythos.

Sanering av Mythos

Under telefonkonferensen med analytiker tidigare under onsdagen beskrev Moynihan arbetet som ”Mythos remediation” – Mythos sanering. Banken har gått igenom både egen kod och mjukvara från leverantörer.

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Kostnaden landade på ”a couple hundred million plus” under tredje kvartalet, alltså drygt ett par hundra miljoner dollar. Men siffran rymmer mer än AI-försvaret. Den omfattar även arbete med regelefterlevnad kring penningtvätt, och går därför inte att läsa som Mythos-notan på egen hand.

”Den risken är verklig”, säger Moynihan till CNBC.

Han räknar ändå med att kostnaderna sjunker framöver. När väl luckorna är tätade behöver banken inte laga lika mycket, resonerar han.