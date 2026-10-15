Storbanken har lagt hundratals miljoner dollar på att laga sårbarheter som Anthropics AI-modell Mythos kan hitta. Nu ger vd:n för första gången siffror på vad försvaret kostar.
Bank of America tog in 1 000 konsulter för att täppa till AI-hålen
Bank of America har anlitat 1 000 externa konsulter för att laga säkerhetsluckor i bankens mjukvara, luckor som avancerade AI-modeller som Anthropics Mythos kan hitta och utnyttja.
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Det säger bankens vd Brian Moynihan i en intervju med CNBC efter onsdagens kvartalsrapport.
”Vi tog in 1 000 konsulter för att hjälpa oss med patchningen under andra kvartalet, och de är kvar hos oss i dag, utöver de 3 000 personer vi har inom det området”, säger han till CNBC.
Enligt CNBC är det första gången en storbank sätter siffror på hur mycket personal och pengar som läggs på att skydda systemen mot Mythos.
Sanering av Mythos
Under telefonkonferensen med analytiker tidigare under onsdagen beskrev Moynihan arbetet som ”Mythos remediation” – Mythos sanering. Banken har gått igenom både egen kod och mjukvara från leverantörer.
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Kostnaden landade på ”a couple hundred million plus” under tredje kvartalet, alltså drygt ett par hundra miljoner dollar. Men siffran rymmer mer än AI-försvaret. Den omfattar även arbete med regelefterlevnad kring penningtvätt, och går därför inte att läsa som Mythos-notan på egen hand.
”Den risken är verklig”, säger Moynihan till CNBC.
Han räknar ändå med att kostnaderna sjunker framöver. När väl luckorna är tätade behöver banken inte laga lika mycket, resonerar han.
Släpptes till ett fåtal
Mythos släpptes i april till en liten krets banker, techbolag och myndigheter genom Anthropics initiativ Project Glasswing. Modellen har inte gjorts allmänt tillgänglig eftersom den enligt Anthropic kan hitta och utnyttja sårbarheter i alla större operativsystem och webbläsare.
Bank of America hör till de banker som fått tillgång, enligt Quartz. Efter lanseringen inleddes en kapplöpning bland bankerna för att täppa till de hål modellen hittade.
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Oron var stor redan från start. USA:s finansminister Scott Bessent kallade till ett krismöte med ledarna för landets största banker, rapporterade Realtid.
I Europa har tonen varit lugnare. Deutsche Banks vd Christian Sewing sade enligt Bloomberg att modellen inte leder till panik men måste beaktas i den dagliga riskhanteringen, skriver EFN.
Tung vecka för banken
Beskedet kommer under en tung vecka för Bank of America. På tisdagen bötfälldes banken med över 1,2 miljarder dollar av det amerikanska finansdepartementet för brister i arbetet mot penningtvätt, något Dagens PS rapporterade om.
Det är den boten som ligger bakom en del av de ökade kostnaderna för regelefterlevnad som Moynihan nämnde.
Aktien föll som mest 8 procent på onsdagen, enligt Quartz.
Samtidigt är AI inte bara en kostnad för banken. Enligt CNBC väntas besparingarna från bankens 130 interna AI-projekt öka från 300 miljoner dollar i år till 700 miljoner dollar 2027.
Räknat så kan besparingarna alltså på sikt överstiga det som nu läggs på att försvara sig mot samma teknik.