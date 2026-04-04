LO: "Risken för en pris-lönespiral i Sverige är nära noll"

Även om priserna skenar kommer facken inte kräva extra kompensation. Med det uttalandet hoppas LO:s chefsekonom Torbjörn Hållö få Riksbanken att stilla sig med räntehöjningar framöver.

”Risken för en pris-lönespiral i Sverige är nära noll”, säger han.

Styrräntan i Sverige behöver inte höjas lika mycket som i omvärlden om priserna börjar rusa uppåt till följd av energiprischocken från Irankriget, enligt Torbjörn Hållö. Han bedömer att Riksbanken kan avstå från en eller två räntehöjningar jämfört med Europeiska centralbanken (ECB).

Det är till stor del tack vare att parterna på svensk arbetsmarknad utgår från Riksbankens inflationsmål på två procent i avtalsförhandlingarna, även om priserna på mat, hyror, räntor, bensin och allt annat drar iväg uppåt i betydligt högre takt, enligt Hållö.

”Vi jagar inte kortsiktiga vinster, utan långsiktigt goda reallöner. Det är viktigt att Riksbanken också är tydlig med att den förstår detta.”

Han pekar på inflationschocken 2022–2023 som exempel. Där åkte löntagarna på en rejäl smäll – med nedgångar på omkring nio procent i reallön när inflationen skenade som värst.

Reallöner räknas fram genom att dra bort inflationen från de nominella löneökningarna. Innan kriget i Iran bröt ut i februari beräknades reallönerna vara tillbaka på 2021 års nivå först 2027 eller 2028.

Det kan behöva flyttas fram ytterligare om det till följd av energiprischocken och andra störningar kommer en ny inflationssmäll, samtidigt som löneavtalen fortsätter utgå från inflationsmålet.