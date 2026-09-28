Stränga alkohollagar gjorde att Lidl inte fick sälja alkohol i butiken i Belfast. Då valde man att satsa på en oväntad lösning.
Lidl fick inte sälja öl och vin – valde att öppna en pub i butiken
Nordirland är känt för att ha strikta regler för alkoholförsäljning.
Det har nu Lidl försökt komma runt genom att öppna en pub inne i en av sina butiker i landet.
Satsningen har blivit en oväntad succé, men också skapat problem.
Stort intresse
Puben, som ligger i en Lidl-butik i Dundonald i östra Belfast, heter The Middle Ale, skriver Wall Street Journal som har varit på besök.
Namnet är en ordlek på butikens mittgång (middle-aisle), där Lidl säljer allt från trädgårdsprodukter till verktyg och andra varor som inte hör till det vanliga livsmedelssortimentet.
Lokalen är inredd i Lidls färger och dekorerad med företagets produkter, bland annat burkar med tomatsoppa och snabbkaffe.
Gästerna kan dricka Guinness och Lidls egna öl och vin. Matutbudet är betydligt enklare och består huvudsakligen av chips.
Intresset har varit stort sedan puben öppnade i somras. På premiärkvällen kallades polisen till platsen när ett bråk uppstod vid stängning.
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Behövde anlita dörrvakter
Vid andra tillfällen har Lidl anlitat dörrvakter för att hålla ordning när många besökare samlats.
Bakgrunden är Nordirlands ovanligt strikta alkohollagstiftning. Alkoholtillstånd är hårt reglerade och det är svårt för nya verksamheter att få rätt att sälja öl, vin och sprit.
Ett företag måste bland annat kunna visa att det finns ett behov av ytterligare försäljningsställen i området.
Lidl lyckades inte få tillstånd att sälja alkohol som en vanlig butik. I stället ansökte bolaget om ett pubtillstånd, vilket gjorde det möjligt att sälja och servera alkohol i en särskild del av butiken.
Kunderna kan även köpa alkohol för att ta med sig via en separat del av verksamheten.
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Dyrt med alkoholtillstånd
Satsningen har samtidigt gett nytt bränsle åt debatten om Nordirlands alkohollagar. Förespråkare för en liberalisering menar att de nuvarande reglerna hämmar restaurang-, musik- och nattlivsbranschen.
Belfast har exempelvis färre scener än jämförbara städer som Dublin och Glasgow.
Motståndare till en förändring pekar däremot på att befintliga pubägare har investerat stora summor i sina alkoholtillstånd.
Ett tillstånd kan enligt en statlig studie vara värt omkring 120 000 pund.
Samtidigt fortsätter The Middle Ale att locka besökare. Vissa kommer från andra delar av Storbritannien, medan andra har rest från bland annat USA, Nya Zeeland och Tyskland för att besöka världens kanske mest ovanliga Lidl-butik.
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