Lidl fick inte sälja öl och vin – valde att öppna en pub i butiken

Nordirland är känt för att ha strikta regler för alkoholförsäljning.

Det har nu Lidl försökt komma runt genom att öppna en pub inne i en av sina butiker i landet.

Satsningen har blivit en oväntad succé, men också skapat problem.

Stort intresse

Puben, som ligger i en Lidl-butik i Dundonald i östra Belfast, heter The Middle Ale, skriver Wall Street Journal som har varit på besök.

Namnet är en ordlek på butikens mittgång (middle-aisle), där Lidl säljer allt från trädgårdsprodukter till verktyg och andra varor som inte hör till det vanliga livsmedelssortimentet.

Lokalen är inredd i Lidls färger och dekorerad med företagets produkter, bland annat burkar med tomatsoppa och snabbkaffe.

Gästerna kan dricka Guinness och Lidls egna öl och vin. Matutbudet är betydligt enklare och består huvudsakligen av chips.

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Intresset har varit stort sedan puben öppnade i somras. På premiärkvällen kallades polisen till platsen när ett bråk uppstod vid stängning.

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