Obligationsinnehavarna i Hedin Mobility Group har godkänt en förlängning av bolagets miljardlån. Det skriftliga förfarandet, som inleddes den 17 mars, har nu slutförts framgångsrikt.
Lättnad för skuldsatta biljätten: Miljardlån förlängs
Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande på måndagen.
Förfallodatumet för obligationslånet på 1 miljard kronor skjuts fram med 15 månader, från juli 2026 till den 7 oktober 2027.
Som kompensation för förlängningen höjs inlösenpriset från 100 till 106 procent av nominellt belopp, skriver EFN.
Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i omröstningen för att bilda kvorum, och en majoritet röstade för att godkänna de föreslagna villkorsändringarna.
Svag marknad för bilar
Förlängningen är resultatet av ett pressat läge för bilhandelskoncernen.
Hedin Mobility Group har drabbats hårt av en svag bilmarknad och kraftigt fallande priser på begagnade elbilar.
Leasingbilar som bolaget köpt tillbaka till fasta priser har visat sig vara värda betydligt mindre, vilket skapat stora förluster. Under fjärde kvartalet 2025 vände rörelseresultatet till minus 206 miljoner kronor, och periodens resultat landade på minus 548 miljoner kronor.
Ägarna har fått skjuta till kapital
Förlängningen av obligationslånet var villkorad: huvudägarna, bland andra Anders Hedin och Erik Selin, tvingades skjuta till totalt 500 miljoner kronor i nytt kapital, varav 400 miljoner kontant och 100 miljoner genom omvandling av ett befintligt ägarlån.
Därutöver har ägarna ställt ut en garanti på 250 miljoner kronor.
Även bankerna, som har lånat ut cirka 5,5 miljarder kronor till koncernen, ställde som krav att obligationslånet förlängdes innan de gick med på att förlänga sina egna faciliteter.
Skärpta villkor
I och med godkännandet skärps nu villkoren: utdelningar till aktieägare stoppas och reglerna kring nya skulder stramas åt.
Priset på Hedin Bil-obligationen har stigit sedan bolaget föreslog de nya villkoren, ett tecken på att marknaden bedömer det som mer sannolikt att bolaget kommer att fullfölja sina åtaganden mot obligationsinnehavarna, skriver EFN.