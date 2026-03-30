Lättnad för skuldsatta biljätten: Miljardlån förlängs

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande på måndagen.

Förfallodatumet för obligationslånet på 1 miljard kronor skjuts fram med 15 månader, från juli 2026 till den 7 oktober 2027.

Som kompensation för förlängningen höjs inlösenpriset från 100 till 106 procent av nominellt belopp, skriver EFN.

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i omröstningen för att bilda kvorum, och en majoritet röstade för att godkänna de föreslagna villkorsändringarna.

Svag marknad för bilar

Förlängningen är resultatet av ett pressat läge för bilhandelskoncernen.

ANNONS

Hedin Mobility Group har drabbats hårt av en svag bilmarknad och kraftigt fallande priser på begagnade elbilar.

Leasingbilar som bolaget köpt tillbaka till fasta priser har visat sig vara värda betydligt mindre, vilket skapat stora förluster. Under fjärde kvartalet 2025 vände rörelseresultatet till minus 206 miljoner kronor, och periodens resultat landade på minus 548 miljoner kronor.