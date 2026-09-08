Kina räcker inte längre till – nu flyttar biltillverkarna fabrikerna utomlands

Kinesiska biltillverkare försöker ta över allt större delar av marknaden globalt och nu accelererar man sin internationella expansion.

Metoden är att att flytta delar av produktionen närmare sina utländska kunder.

Målet är att kringgå handelshinder och etablera sig långsiktigt på viktiga marknader.

Kraftigt ökad export

Kina står redan för omkring en fjärdedel av världens biltillverkning. Samtidigt har konkurrensen på den kinesiska hemmamarknaden hårdnat kraftigt, skriver The Economist.

Marknaden väntas krympa med omkring 10 procent i år, medan utländska bilmärkens andel av försäljningen har halverats på fem år.

Exporten har däremot ökat kraftigt. Kinesiska bilmärken står för omkring 80 procent av landets bilexport, som väntas nå omkring 10 miljoner fordon under 2026.

Det motsvarar en ökning på mer än 40 procent jämfört med året före.

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Nu bygger eller planerar kinesiska tillverkare fabriker i bland annat Indonesien, Kazakstan, Sydafrika, Egypten, Brasilien och Mexiko. Europa är samtidigt den viktigaste långsiktiga måltavlan.

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