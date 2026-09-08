Snart kommer kunder att kunna köpa en bil av det kinesiska märket BYD – tillverkad i Ungern. Trenden är att fler fabriker flyttas till andra länder.
Kina räcker inte längre till – nu flyttar biltillverkarna fabrikerna utomlands
Kinesiska biltillverkare försöker ta över allt större delar av marknaden globalt och nu accelererar man sin internationella expansion.
Metoden är att att flytta delar av produktionen närmare sina utländska kunder.
Målet är att kringgå handelshinder och etablera sig långsiktigt på viktiga marknader.
Kraftigt ökad export
Kina står redan för omkring en fjärdedel av världens biltillverkning. Samtidigt har konkurrensen på den kinesiska hemmamarknaden hårdnat kraftigt, skriver The Economist.
Marknaden väntas krympa med omkring 10 procent i år, medan utländska bilmärkens andel av försäljningen har halverats på fem år.
Exporten har däremot ökat kraftigt. Kinesiska bilmärken står för omkring 80 procent av landets bilexport, som väntas nå omkring 10 miljoner fordon under 2026.
Det motsvarar en ökning på mer än 40 procent jämfört med året före.
Nu bygger eller planerar kinesiska tillverkare fabriker i bland annat Indonesien, Kazakstan, Sydafrika, Egypten, Brasilien och Mexiko. Europa är samtidigt den viktigaste långsiktiga måltavlan.
Läs mer: Ny bil från Kina? Här är fällorna att ha koll på. Dagens PS
Planerar fabrik i Ungern
EU:s tullar på kinesiska elbilar har hittills inte stoppat utvecklingen. Under andra kvartalet stod kinesiska tillverkare för omkring 11 procent av bilförsäljningen i Västeuropa och passerade därmed japanska konkurrenter.
Samtidigt diskuteras nya europeiska regler som skulle kunna koppla subventioner och skattelättnader till hur stor del av en bil som produceras lokalt. Det har fått kinesiska företag att skynda på sina etableringsplaner.
BYD är nära att öppna en fabrik i Ungern med en möjlig kapacitet på 300 000 bilar per år.
Företaget har samtidigt pausat planerna på en ny fabrik i Turkiet och undersöker i stället möjligheten att ta över en befintlig anläggning i Spanien eller Frankrike.
Kinesiska tillverkare använder också outnyttjad kapacitet hos etablerade konkurrenter.
Läs mer: Därför kan Audi Q6 köpas till vrakpris i Kina. Dagens PS
Kan tillverka bilar billigare
Chery har ingått ett avtal om att använda delar av Nissans fabrik i Sunderland, medan Geely ska bygga elbilar vid Fords anläggning i Valencia.
Lokalisering väntas dock inte radera kinesiska företags kostnadsfördel. De har omkring 30 procent lägre kostnader än europeiska konkurrenter, bland annat tack vare vertikal integration, effektiv produktion och färre komponenter.
Kinesiska företag utvecklar dessutom nya bilmodeller betydligt snabbare. En ny modell kan ta omkring två år att utveckla, jämfört med minst fyra år hos många västerländska konkurrenter.
Utbyggnaden väntas fortsätta snabbt. Kinesiska biltillverkare bedöms kunna öka sin utländska produktionskapacitet från omkring 1,2 miljoner fordon 2025 till mellan 3,4 och 6 miljoner år 2030.
I Europa kan produktionen samtidigt öka till omkring en miljon kinesiska bilar per år.
Läs mer: Meta släppte igenom grova AI-annonser – baserades på riktiga bilder på barn. Dagens PS