Majsbrist i Europa – USA blir vinnare när miljoner ton måste importeras

Europa står inför ett växande underskott på majs, visar nya rapporter.

Samtidigt har Ukraina, en av EU:s viktigaste leverantörer, har svårt att få ut sitt spannmål på världsmarknaden.

Situationen öppnar för amerikanska bönder, trots att Ukraina ligger betydligt närmare de europeiska köparna.

Behöver importera 25 miljoner ton

Torka och brist på regn har pressat majsskördarna i delar av västra och centrala Europa. EU väntas därför behöva importera omkring 25 miljoner ton majs under perioden juli 2026 till juni 2027, skriver Politico.

Det är en ökning från 19,3 miljoner ton under föregående tolvmånadersperiod.

Samtidigt har den europeiska majsproduktionen minskat med omkring 10 miljoner ton. Ukraina brukar stå för ungefär hälften av EU:s majsimport och hade därför varit en naturlig leverantör när behovet ökar.

Rysslands attacker mot ukrainska hamnar och civil sjöfart har dock kraftigt begränsat landets viktigaste exportväg över Svarta havet.

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Före den senaste störningen transporterades omkring 90 procent av Ukrainas jordbruksexport via landets hamnar.

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