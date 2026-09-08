Det har blivit svårare att leverera majs från Ukraina till övriga Europa. Det innebär en ökad andel majs från USA, och den trenden lär fortsätta.
Majsbrist i Europa – USA blir vinnare när miljoner ton måste importeras
Europa står inför ett växande underskott på majs, visar nya rapporter.
Samtidigt har Ukraina, en av EU:s viktigaste leverantörer, har svårt att få ut sitt spannmål på världsmarknaden.
Situationen öppnar för amerikanska bönder, trots att Ukraina ligger betydligt närmare de europeiska köparna.
Behöver importera 25 miljoner ton
Torka och brist på regn har pressat majsskördarna i delar av västra och centrala Europa. EU väntas därför behöva importera omkring 25 miljoner ton majs under perioden juli 2026 till juni 2027, skriver Politico.
Det är en ökning från 19,3 miljoner ton under föregående tolvmånadersperiod.
Samtidigt har den europeiska majsproduktionen minskat med omkring 10 miljoner ton. Ukraina brukar stå för ungefär hälften av EU:s majsimport och hade därför varit en naturlig leverantör när behovet ökar.
Rysslands attacker mot ukrainska hamnar och civil sjöfart har dock kraftigt begränsat landets viktigaste exportväg över Svarta havet.
Före den senaste störningen transporterades omkring 90 procent av Ukrainas jordbruksexport via landets hamnar.
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Kan inte ersätta fartygen
Alternativen är betydligt dyrare. Spannmål kan transporteras med järnväg, lastbil, via Donau eller genom andra landkorridorer, men dessa transportvägar har inte kapacitet att ersätta sjöfarten.
Den ukrainska jordbrukssektorn uppskattar att omdirigeringen kan öka transportkostnaden med omkring 41 euro per ton.
Det skapar en ovanlig situation där amerikansk majs i vissa fall kan vara billigare att få fram till europeiska köpare än ukrainsk majs från grannlandet.
Amerikanska leveranser hade redan ökat under sommaren, hjälpta av en stor skörd och låga priser. I juli och augusti stod USA för mer än två femtedelar av EU:s majsimport och passerade därmed Ukraina.
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Dyra konsekvenser för Ukraina
Utvecklingen kan gynna amerikanska lantbrukare och ligger samtidigt i linje med USA:s ambition att öka exporten av jordbruksprodukter.
För Europas djuruppfödare är billigare majs däremot främst en kostnadsfråga, eftersom spannmålet används som foder till bland annat grisar, kycklingar och nötkreatur.
För Ukraina är konsekvenserna betydligt större. Om exportproblemen fortsätter riskerar landet att inte kunna sälja omkring 30 miljoner ton jordbruksprodukter till ett värde av mer än 10 miljarder dollar. Det kan slå mot både ekonomin och nästa års odlingar.
Ukraina försöker därför återupprätta exporterna över Svarta havet och samtidigt öka transporterna via Donau samt genom Polen och Rumänien.
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