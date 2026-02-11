12 feb. 2026

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Japans bomb kan brisera – och sprida sig världen över

Med hjälp av yen-strategin har många investerare kunnat låna billigt, men det blir nu svårare. (Foto: Eugene Hoshiko /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

Den japanska valutan, yen, blir allt starkare. Det gör det svårare för den som har lånat yen för att investera i annat – och det är många.

Yen carry trade. Så kallas en strategi som i årtionden beskrivits som världens billigaste finansiering.

Men nu sprider sig oro bland globala investerare när den japanska yenen stärks och förutsättningarna för denna handel förändras.

Farhågan är att yen carry trade riskerar att förvandlas till en källa till finansiell turbulens, skriver Dagens PS med hänvisning till norska Dagens Næringsliv.

Flera varningssignaler

Carry trade bygger på att investerare lånar i en valuta med mycket låg ränta, i det här fallet japanska yen, och placerar kapitalet i tillgångar med högre avkastning utomlands.

Det kan handla om amerikanska aktier, obligationer i tillväxtländer eller andra räntebärande instrument.

Så länge ränteskillnaden är stor och yenen förblir svag kan affären generera stabila vinster.

Men flera varningssignaler blinkar. Analysföretaget BCA Research bedömer att strategin har vuxit kraftigt under senare år och att de samlade positionerna är betydande.

Höjer räntorna i Japan

Uppskattningar pekar på att den globala yenfinansieringen kan uppgå till mellan 1,3 och 1,7 biljoner dollar, även om exakta siffror är svåra att fastställa.

Risken uppstår om yenen stärks samtidigt som ränteskillnaderna minskar. När Japans centralbank gradvis höjer räntorna krymper det utrymme som tidigare gjort upplägget så lönsamt.

En starkare yen gör dessutom lånen dyrare att betala tillbaka i utländsk valuta.

Blir en kedjereaktion

Historiskt har snabba förändringar i marknadsförutsättningarna lett till kraftiga rörelser.

Vid tidigare perioder av stress, bland annat under finanskrisen 2008 och marknadsoron 2020, har investerare tvingats avveckla yenfinansierade positioner i snabb takt.

Det har skapat en kedjereaktion där tillgångar säljs, yenen stärks ytterligare och förlusterna förstärks.

Bedömare pekar på att nästa större avveckling kan utlösas av en kombination av lägre avkastning på utländska tillgångar och en plötslig förstärkning av yenen.

Svårt att veta just nu

Eftersom positionerna är spridda över många marknader kan effekterna bli globala, med ökad volatilitet på både aktie- och obligationsmarknader.

Samtidigt är osäkerheten stor kring hur omfattande exponeringen faktiskt är. Just den bristen på transparens bidrar till oron.

Om många aktörer försöker lämna handeln samtidigt kan rörelserna bli snabba och svårkontrollerade, med potentiella följder långt utanför Japan.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

