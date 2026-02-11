Japans bomb kan brisera – och sprida sig världen över

Yen carry trade. Så kallas en strategi som i årtionden beskrivits som världens billigaste finansiering.

Men nu sprider sig oro bland globala investerare när den japanska yenen stärks och förutsättningarna för denna handel förändras.

Farhågan är att yen carry trade riskerar att förvandlas till en källa till finansiell turbulens, skriver Dagens PS med hänvisning till norska Dagens Næringsliv.

Flera varningssignaler

Carry trade bygger på att investerare lånar i en valuta med mycket låg ränta, i det här fallet japanska yen, och placerar kapitalet i tillgångar med högre avkastning utomlands.

Det kan handla om amerikanska aktier, obligationer i tillväxtländer eller andra räntebärande instrument.

Så länge ränteskillnaden är stor och yenen förblir svag kan affären generera stabila vinster.

Men flera varningssignaler blinkar. Analysföretaget BCA Research bedömer att strategin har vuxit kraftigt under senare år och att de samlade positionerna är betydande.