Kursras i Klarna trots rekordintäkter – tung ägare lämnar

Klarna redovisade på torsdagen intäkter på 1,082 miljarder dollar för det fjärde kvartalet, marginellt över analytikernas förväntningar på 1,07 miljarder dollar.

Det motsvarar en tillväxt på 39 procent. Däremot blev det justerade ebit-resultatet en besvikelse, 47 miljoner dollar, klart under analytikerestimatet på omkring 65 miljoner dollar.

Nettoförlusten landade på 26 miljoner dollar, nästan 10 miljoner dollar sämre än vad marknaden räknat med.

Aktien steg initialt efter att rapporten släppts men vände sedan skarpt nedåt. Vid 13.45-tiden på torsdagen noterades nedgången till omkring 8 procent i förhandeln, skriver EFN.

Klarna får fler kunder

Kreditförlusterna landade på 250 miljoner dollar, något under estimaten på 252 miljoner dollar.

Att kreditförlusterna stabiliseras ses som avgörande för frågan om bolaget kan nå lönsamhet.

Klarna har nu 118 miljoner aktiva kunder, en ökning med 28 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

”Det fjärde kvartalet visade att människor vill ha en bank som arbetar för dem, inte mot dem”, skriver vd Sebastian Siemiatkowski i rapporten. Han framhåller också att antalet bankkunder har fördubblats under det senaste året.

I sin guidning för det första kvartalet 2026 räknar Klarna med att omsättningen sjunker till 900–980 miljoner dollar och att det justerade rörelseresultatet landar på 5–35 miljoner dollar.