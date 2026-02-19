Den svenska fintechjätten Klarna rapporterar intäkter över miljardstrecket i dollar för första gången. Men ett sämre resultat än väntat fick aktien att falla kraftigt. Samtidigt meddelar storägaren Lars Arrfors att han tänker sälja hela sitt innehav.
Kursras i Klarna trots rekordintäkter – tung ägare lämnar
Klarna redovisade på torsdagen intäkter på 1,082 miljarder dollar för det fjärde kvartalet, marginellt över analytikernas förväntningar på 1,07 miljarder dollar.
Det motsvarar en tillväxt på 39 procent. Däremot blev det justerade ebit-resultatet en besvikelse, 47 miljoner dollar, klart under analytikerestimatet på omkring 65 miljoner dollar.
Nettoförlusten landade på 26 miljoner dollar, nästan 10 miljoner dollar sämre än vad marknaden räknat med.
Aktien steg initialt efter att rapporten släppts men vände sedan skarpt nedåt. Vid 13.45-tiden på torsdagen noterades nedgången till omkring 8 procent i förhandeln, skriver EFN.
Flat Capitals aktie har rasat från 29 till 11 kronor efter Klarna-affären – två års uppgång är utraderad på bara veckor.
Klarna får fler kunder
Kreditförlusterna landade på 250 miljoner dollar, något under estimaten på 252 miljoner dollar.
Att kreditförlusterna stabiliseras ses som avgörande för frågan om bolaget kan nå lönsamhet.
Klarna har nu 118 miljoner aktiva kunder, en ökning med 28 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
”Det fjärde kvartalet visade att människor vill ha en bank som arbetar för dem, inte mot dem”, skriver vd Sebastian Siemiatkowski i rapporten. Han framhåller också att antalet bankkunder har fördubblats under det senaste året.
I sin guidning för det första kvartalet 2026 räknar Klarna med att omsättningen sjunker till 900–980 miljoner dollar och att det justerade rörelseresultatet landar på 5–35 miljoner dollar.
Oljefonden köper – storägare och hedgefonder säljer
Medan aktien tappat kraftigt har den norska oljefonden, Norges Bank Investment Management, för första gången köpt aktier i Klarna, skriver Placera.
I slutet av förra året köpte den statliga förmögenhetsfonden aktier för 34 miljoner dollar, till en kurs på 34,75 dollar. Sedan 2021 äger oljefonden också drygt en procent av Klarna-rivalen Affirm.
På säljsidan har den amerikanska hedgefondgiganten Citadel Advisors avyttrat hela sitt innehav för 39 miljoner dollar under de senaste tre månaderna.
Storägare gör exit
Även Lars Arrfors och Bockasjö Capital planerar att sälja hela sitt Klarna-innehav när inlåsningsperioden löper ut den 10 mars, då omkring 370 miljoner aktier blir säljbara, rapporterar EFN.
Bockasjö Capital hade aktier till ett värde av 40 till 100 miljoner kronor vid noteringen och sålde en fjärdedel vid börsdebuten. Nu ska resten avyttras.
Arrfors motiverar beslutet med missnöje över hur bolaget agerat.
”Det handlar mindre om pris och mer om att vi inte vill vara ägare i ett sådant bolag som beter sig så”, säger han till EFN.
Kritiken riktas bland annat mot bristfällig kommunikation kring börsnoteringen och mot att minoritetsägare enligt Arrfors systematiskt körts över.
Klarnas aktie stängde på onsdagen på 18,95 dollar, ett tapp på 34 procent sedan årsskiftet. Sedan noteringskursen på 40 dollar har över 7 miljarder dollar i börsvärde gått upp i rök.