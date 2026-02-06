Från hajp till ras – så tappade investmentbolaget 25 procent

I september 2025 nådde Flat Capital sin topp med en kurs nära 29 kronor, men sedan dess har aktien rasat och är nu tillbaka på 11-kronorsnivån. Enbart sedan årsskiftet har aktien fallit 25 procent.

Investmentbolaget grundades 2013 av entreprenörerna och makarna Sebastian och Nina Siemiatkowski och noterades på börsen 2021.

Flat Capital sågs länge som ett av Sveriges mest spännande investmentbolag med fokus på onoterade tillväxtföretag. Portföljen inkluderade bolag som OpenAI, Figma, Klarna och SpaceX, berättade den tidigare vd:n Hanna Andréen för Dagens PS hösten 2024.

Bolaget blev snabbt en småspararfavorit och handlades till stor substanspremie på förhoppningar om framtida enhörningar bland portföljbolagen.

Inför Klarnas notering i New York nådde hajpen sin kulmen med en aktiekurs på 28,85 kronor som högst.

Kontroversiell Klarna-affär vände trenden

I slutet av september 2025 kom det besked som förändrade allt för Flat Capital.

ANNONS

Sebastian Siemiatkowski, som är grundare och vd för betalbolaget Klarna, valde att lägga över hela sitt eget Klarna-innehav i Flat Capitals portfölj.

Affären väckte inte bara infekterad strid om värderingen, utan förändrade också med ett trollslag investmentbolagets sammansättning. Klarnas storlek vägde så tungt att den tidigare kärnan av onoterade bolag krympte markant i jämförelse.

Läs även: Siemiatkowski skapar nytt Investor – ”Rom byggdes inte på en dag”. Realtid

Siemiatkowski argumenterade själv för att Klarna-affären säkrade hans långsiktiga engagemang i Flat Capital och skulle gynna bolaget och alla aktieägare över tid.