Från hajp till ras – så tappade investmentbolaget 25 procent

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag har fallit rejält på börsen.(Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital har tappat kraftigt på börsen under de senaste månaderna. Nu är det tillbaka på samma nivå som för två år sedan.

I september 2025 nådde Flat Capital sin topp med en kurs nära 29 kronor, men sedan dess har aktien rasat och är nu tillbaka på 11-kronorsnivån. Enbart sedan årsskiftet har aktien fallit 25 procent.

Investmentbolaget grundades 2013 av entreprenörerna och makarna Sebastian och Nina Siemiatkowski och noterades på börsen 2021.

Flat Capital sågs länge som ett av Sveriges mest spännande investmentbolag med fokus på onoterade tillväxtföretag. Portföljen inkluderade bolag som OpenAI, Figma, Klarna och SpaceX, berättade den tidigare vd:n Hanna Andréen för Dagens PS hösten 2024.

Bolaget blev snabbt en småspararfavorit och handlades till stor substanspremie på förhoppningar om framtida enhörningar bland portföljbolagen.

Inför Klarnas notering i New York nådde hajpen sin kulmen med en aktiekurs på 28,85 kronor som högst.

Klarnas vd om kritiserade affären: ”Behöver större muskler”

Den planerade affären mellan investmentbolaget Flat och Double Sunday AB och kontrolleras av Sebastian Siemiatkowski har mötts av kritik.

Kontroversiell Klarna-affär vände trenden

I slutet av september 2025 kom det besked som förändrade allt för Flat Capital.

Sebastian Siemiatkowski, som är grundare och vd för betalbolaget Klarna, valde att lägga över hela sitt eget Klarna-innehav i Flat Capitals portfölj.

Affären väckte inte bara infekterad strid om värderingen, utan förändrade också med ett trollslag investmentbolagets sammansättning. Klarnas storlek vägde så tungt att den tidigare kärnan av onoterade bolag krympte markant i jämförelse.

Läs även: Siemiatkowski skapar nytt Investor – ”Rom byggdes inte på en dag”. Realtid

Siemiatkowski argumenterade själv för att Klarna-affären säkrade hans långsiktiga engagemang i Flat Capital och skulle gynna bolaget och alla aktieägare över tid.

Småspararna drabbas hårt

Hittills har Klarna-investeringen varit en riktig förlustaffär för Flat Capitals cirka 25 000 småsparare enbart på Avanza.

Sedan Klarna noterades på New York har betalbolaget nära halverat sitt börsvärde, vilket dragit ned Flat Capitals värde.

Läs även: Flat Capital byter vd – tar in chefsstrateg. Dagens PS

Dessutom har investmentbolagets aktie gått från att handlas till 54 procents premie enligt IB index för ett år sedan till bara 6 procents premie mot det underliggande värdet.

Under fredagen vid 16-tiden var Flat Capital handlades aktie på 11,24 kronor.

Två års börsuppgång är därmed bortraderad från investmentbolaget.

Flat Capital kulle bli folkaktie

Ambitionerna var högt ställda när Hanna Wachtmeister, dåvarande vd, tidigare berättade för Realtid 2022 att Flat Capital skulle vara en ”folkaktie” som möjliggör investeringar i onoterade bolag från Nina och Sebastian Siemiatkowskis nätverk.

Missa inte: Figmas börsraket banar väg för Klarnas notering. Realtid

Affärsmodellen var enkel: att vara långsiktiga och passiva minoritetsägare så länge grundarna själva är kvar i bolagen.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

