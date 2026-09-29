David Solomon fick aktier värda 80 miljoner dollar för att leda Goldman Sachs i fem år till. Nu har styrelsen enligt uppgifter diskuterat att lämna över vd-stolen till kollegan som fick exakt samma paket.
80 miljoner dollar för att stanna – nu planeras hans avgång
Styrelsen i Goldman Sachs har diskuterat en plan där vd David Solomon kliver av och ersätts av bankens president och operativa chef John Waldron. Det rapporterar Wall Street Journal, enligt Reuters.
Enligt uppgifterna kan skiftet ske i slutet av 2027 eller under 2028. Därefter skulle Solomon bli arbetande styrelseordförande, executive chairman, i ett till två år.
Planen måste formellt godkännas av styrelsen, vilket kan ske under de kommande månaderna.
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Goldman Sachs har inte velat kommentera uppgifterna för Reuters. En talesperson för banken säger att det ”inte finns någon fastställd tidsplan” för successionen och att ”alla påståenden om tidpunkten bara är spekulation”, enligt Benzinga.
Samma paket till båda
I januari 2025 tilldelade styrelsen både Solomon och Waldron 130 508 bundna aktierätter var. Vid tilldelningen var de värda 80 miljoner dollar per person. Syftet var enligt bankens anmälan till den amerikanska finansinspektionen SEC att ”behålla nuvarande vd och COO som ett ledarteam” och att hålla uppe tempot i bankens strategiska arbete.
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Aktierna faller inte ut förrän i januari 2030. Villkoret är att mottagaren har varit anställd vid banken hela tiden, med få undantag som dödsfall och sjukdom. Några prestationskrav finns inte.
Paketet kom samtidigt som Solomons ersättning för 2024 steg med 26 procent till 39 miljoner dollar, vilket Dagens PS rapporterade. Det gjorde honom till den bäst betalda vd:n bland USA:s sex största banker, enligt CNBC.
Nu värt nästan 120 miljoner
Sedan dess har paketen vuxit rejält. Banken har bland annat gynnats av en stark aktiehandel under marknadsturbulensen.
När aktierna tilldelades låg kursen på 613 dollar. Vid måndagens stängning stod Goldman-aktien i 916,28 dollar, och då var varje paket värt runt 119,6 miljoner dollar. Det är nästan 50 procent mer än vid tilldelningen.
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Enligt anmälan kräver villkoren anställning vid Goldman Sachs, inte att Solomon sitter kvar som vd. Den plan som WSJ beskriver innebär att han lämnar vd-posten i slutet av 2027 eller under 2028 och sedan sitter kvar som arbetande ordförande i ett till två år. Då kan han mycket väl vara kvar på banken när aktierna faller ut i januari 2030.
Hur villkoren tillämpas vid en rollförändring framgår dock inte av anmälan.
Aktieägarna knorrade
Redan när paketen delades ut möttes de av kritik. Röstrådgivaren Glass Lewis avrådde aktieägarna från att godkänna dem. Enligt Glass Lewis var bonusarna dubbelt så stora som vardera chefens totala ersättning för 2024 och saknade koppling till prestation, enligt Banking Dive.
Goldman försvarade sig med att ”konkurrensen om våra talanger är hård”.
Vid årsstämman i april 2025 röstade 66 procent av aktieägarna för ersättningsförslaget. Det var 20 procentenheter lägre än året innan och det svagaste stödet på omkring ett decennium. Bland dem som röstade nej fanns den norska oljefonden och den kaliforniska lärarpensionsfonden Calstrs.
Kritiken har inte bromsat lönekurvan. För 2025 steg Solomons ersättning med ytterligare 20,5 procent, till 47 miljoner dollar. Det var tredje året i rad med en ökning på minst 20 procent.
Kronprins sedan 2018
Waldron har länge setts som Solomons självklara efterträdare. Han har varit president och operativ chef sedan 2018, samma år som Solomon tog över som vd.
I februari 2025 fick Waldron en plats i bankens styrelse. Det tolkades då som ett tydligt steg mot en framtida succession.
Under det senaste året har en del av hans operativa ansvar flyttats över till finanschefen Denis Coleman. Enligt Benzinga har Goldman-aktien stigit med över 300 procent under Solomons tid som vd.