80 miljoner dollar för att stanna – nu planeras hans avgång

Styrelsen i Goldman Sachs har diskuterat en plan där vd David Solomon kliver av och ersätts av bankens president och operativa chef John Waldron. Det rapporterar Wall Street Journal, enligt Reuters.

Enligt uppgifterna kan skiftet ske i slutet av 2027 eller under 2028. Därefter skulle Solomon bli arbetande styrelseordförande, executive chairman, i ett till två år.

Planen måste formellt godkännas av styrelsen, vilket kan ske under de kommande månaderna.

Missa inte: Banker täljer guld på svängig aktiemarknad. Realtid

Goldman Sachs har inte velat kommentera uppgifterna för Reuters. En talesperson för banken säger att det ”inte finns någon fastställd tidsplan” för successionen och att ”alla påståenden om tidpunkten bara är spekulation”, enligt Benzinga.

Samma paket till båda

I januari 2025 tilldelade styrelsen både Solomon och Waldron 130 508 bundna aktierätter var. Vid tilldelningen var de värda 80 miljoner dollar per person. Syftet var enligt bankens anmälan till den amerikanska finansinspektionen SEC att ”behålla nuvarande vd och COO som ett ledarteam” och att hålla uppe tempot i bankens strategiska arbete.

Läs även: Historiens största notering värd 19 000 miljarder kommer landa i din globalfond. Dagens PS

ANNONS

Aktierna faller inte ut förrän i januari 2030. Villkoret är att mottagaren har varit anställd vid banken hela tiden, med få undantag som dödsfall och sjukdom. Några prestationskrav finns inte.

Paketet kom samtidigt som Solomons ersättning för 2024 steg med 26 procent till 39 miljoner dollar, vilket Dagens PS rapporterade. Det gjorde honom till den bäst betalda vd:n bland USA:s sex största banker, enligt CNBC.