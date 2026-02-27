Affären klar: Northvolt har ny ägare

Amerikanska Lytens köp av tidigare konkursade batterifabriken Northvolt är klart, meddelar Lyten i ett pressmeddelande.

Affären värderas till 5 miljarder dollar, eller cirka 45 miljarder kronor.

600 ska anställas kommande 12 månaderna

Baserat på kundernas efterfrågan planerar Lyten att anställa ytterligare cirka 600 personer de kommande tolv månaderna, för att ytterligare skruva upp anställningsplanerna de kommande åren, skriver bolagsledningen.

Det var i augusti som Lyten meddelade affären. Sedan har slutförandet dragit ut på tiden.