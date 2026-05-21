Bluffannonser inför rätta – jättarna ställs till svars

Totalt 30 europeiska konsumentorganisationer, från 27 olika länder, anmäler Tiktok, Meta och Google till EU-kommissionen och till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Organisationerna anser att plattformarna inte gör tillräckligt för att skydda konsumenter mot bedrägerier.

Vi ser att de inte följer regelverket DSA (Digital Services Act), säger Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Bakgrunden till anmälan är en granskning av bluffannonser som gjordes från december 2025 till mars 2026.

Vi har tittat på ungefär 900 misstänkta bluffannonser. Annonser har anmälts till plattformarnas egna funktioner. 27 procent av annonserna togs ner, men 52 procent av anmälningarna avvisades eller besvarades inte. Resterande påstods ha tagits bort, säger Hållén.

Lejonparten av bluffannonserna handlar om möjlighet att ta snabba lån, ofta utan säkerhet, eller att tjäna pengar på ett snabbt och effektivt sätt.

Vi tittade till exempel på en annons som granskades den 29 december 2025. I den stod det ”investera under 2025 och gå i pension 2026.” På två dagar skulle man alltså kunna tjäna in hela sin pension. Det handlar också ofta om att man vänder sig till personer som är skuldsatta och i behov av pengar.

Kan bli böter för bluffannonser

Johanna Hållén hoppas att anmälningen ska leda till en grundläggande granskning från de nationella tillsynsmyndigheterna, i Sveriges fall Post- och telestyrelsen.