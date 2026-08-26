Koppar: Därför rusar priset till rekordnivåer trots gigantiska lager

Comex septemberkontrakt steg som mest 1,8 procent till 6,7270 dollar per pound, motsvarande omkring 14 830 dollar per ton, och passerade därmed det tidigare rekordet från den 12 augusti.

Kontraktet handlades senast 1,6 procent upp, drygt 550 dollar per ton över Londonpriset, en premie på nära fyra procent, rapporterar Mining.com.

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På London Metal Exchange steg tremånaderskontraktet 0,4 procent till 14 251 dollar per ton efter måndagens högsta stängning någonsin. Under sessionen nåddes 14 343 dollar, 1,3 procent från januaris toppnotering på 14 527,50 dollar.

Metallen flyttar västerut

En kort andhämtning i förra veckan, då lagren på LME växte med 74,5 procent och spotpremien föll tillbaka, varade knappt en vecka.

På måndagen kom uttagsordrar på 51 400 ton, del av totalt cirka 65 400 ton som anmälts för uttag på senare dagar. På Comex har lagren i stället stigit 46 dagar i rad till rekordhöga 675 185 ton.

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USA importerade 885 000 ton raffinerad koppar under första halvåret, tre procent mer än ett år tidigare och i takt med 2025 års rekord på 1,64 miljoner ton.

Tullar på raffinerad koppar med 15 procent från januari 2027 och 30 procent från 2028 ligger fortfarande på bordet i Washington.