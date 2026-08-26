Kopparpriset nådde på tisdagen en ny rekordnivå i New York och stängde in på all-time-high i London. Drivkraften är hotet om amerikanska importtullar, som fortsätter att suga metall in i amerikanska lager och förvandla vad som skulle ha blivit ett bekvämt globalt överskott till brist i resten av världen.
Koppar: Därför rusar priset till rekordnivåer trots gigantiska lager
Comex septemberkontrakt steg som mest 1,8 procent till 6,7270 dollar per pound, motsvarande omkring 14 830 dollar per ton, och passerade därmed det tidigare rekordet från den 12 augusti.
Kontraktet handlades senast 1,6 procent upp, drygt 550 dollar per ton över Londonpriset, en premie på nära fyra procent, rapporterar Mining.com.
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På London Metal Exchange steg tremånaderskontraktet 0,4 procent till 14 251 dollar per ton efter måndagens högsta stängning någonsin. Under sessionen nåddes 14 343 dollar, 1,3 procent från januaris toppnotering på 14 527,50 dollar.
Metallen flyttar västerut
En kort andhämtning i förra veckan, då lagren på LME växte med 74,5 procent och spotpremien föll tillbaka, varade knappt en vecka.
På måndagen kom uttagsordrar på 51 400 ton, del av totalt cirka 65 400 ton som anmälts för uttag på senare dagar. På Comex har lagren i stället stigit 46 dagar i rad till rekordhöga 675 185 ton.
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USA importerade 885 000 ton raffinerad koppar under första halvåret, tre procent mer än ett år tidigare och i takt med 2025 års rekord på 1,64 miljoner ton.
Tullar på raffinerad koppar med 15 procent från januari 2027 och 30 procent från 2028 ligger fortfarande på bordet i Washington.
Överskottet har ätits upp
Analysföretaget CRU räknade tidigare med ett globalt överskott på 639 000 ton i år, men beskriver nu marknaden som i bästa fall balanserad.
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Fortsätter den amerikanska importen i nuvarande takt blir det i praktiken en bristmarknad, enligt bolagets kopparanalytiker Robert Edwards.
Glencores vd Gary Nagle har samtidigt argumenterat för att ett tullbesked, oavsett utfall, skulle ta udden av prisuppgången, helt enkelt genom att osäkerheten försvinner.
Svenska bolag i medvind
Situationen är paradoxal, konstaterade SEB:s chefsanalytiker för råvaror Bjarne Schieldrop nyligen i EFN.
Amerikanska aktörer har under det senaste året dammsugit marknaden och byggt lager i USA, vilket skapat vad han kallar en surrealistisk situation med rekordhöga lager och rekordhögt pris samtidigt.
Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, ser långsiktigt stöd för 14 000–15 000 dollar per ton, men varnar för rekyl. När tullbeskedet väl kommer blir de amerikanska lagren plötsligt tillgängliga.
På Stockholmsbörsen är Lundin Mining, med störst kopparexponering, upp 22,4 procent i år och 160 procent sedan årsskiftet 2024/2025.
Boliden, som tyngts av produktionsproblemen i Garpenberg, är upp omkring 2 respektive 70 procent.