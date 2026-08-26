Att sälja sitt familjeföretag till private equity har fått förmögenheter att växa hos fler italienare. Det har lett till en huggsexa bland bankerna.
Private equity har gjort tusentals italienare till mångmiljonärer
Italiens växande förmögenheter har utlöst ett allt hårdare krig mellan banker om landets rikaste kunder.
Privata banker erbjuder rekordhöga ersättningar för att värva rådgivare som för med sig miljardbelopp i kundtillgångar.
Konkurrensen har blivit särskilt intensiv på marknaden för mycket förmögna kunder.
Fått större genomslag
Banker erbjuder så kallade tied agent-avtal där rådgivare kan få mellan en och tre procent av de tillgångar de tar med sig till banken i förskott, samtidigt som de kan få omkring hälften av framtida intäkter från portföljerna, skriver Financial Times.
För en rådgivare med stora kundportföljer kan avtalen vara värda tiotals miljoner euro.
Modellen innebär att rådgivarna arbetar som egenföretagare knutna till en bank och vanligtvis förbinder sig att stanna i tre till fem år. Om de lämnar tidigare kan delar av ersättningen behöva betalas tillbaka.
Tied agent-modellen har länge varit vanlig bland Italiens mer välbärgade privatkunder, men har först på senare tid fått genomslag inom segmentet för de allra rikaste.
Flera banker använder nu modellen för att rekrytera erfarna rådgivare från konkurrenterna.
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Frigjort mycket kapital
Bakgrunden är en kraftig ökning av antalet förmögna italienare. Sedan eurokrisen 2012 har private equity-fonder genomfört tusentals affärer med italienska företag, framför allt familjeägda små och medelstora bolag.
När entreprenörer sålt hela eller delar av sina företag har stora mängder kapital frigjorts. Dessa så kallade likviditetshändelser har skapat en ny grupp förmögna kunder som efterfrågar kapitalförvaltning och andra tjänster från privata banker.
Mellan 2013 och 2025 genomfördes omkring 3 500 private equity-affärer i Italien till ett sammanlagt värde på cirka 362 miljarder euro, enligt uppskattningar från Pictet och Politecnico di Milano.
Under det kommande decenniet väntas ytterligare omkring 3 900 transaktioner till ett värde nära 350 miljarder euro.
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Betydligt större marknad
Den italienska privatbanksmarknaden har samtidigt vuxit kraftigt. Vid slutet av 2025 uppgick tillgångarna till rekordhöga 1 400 miljarder euro, ungefär dubbelt så mycket som tio år tidigare.
Marknaden för de allra rikaste domineras av internationella aktörer som Goldman Sachs, JPMorgan och UBS. Samtidigt försöker italienska banker och europeiska konkurrenter ta marknadsandelar genom aggressiv rekrytering.
Konkurrensen har skärpts ytterligare efter den senaste vågen av bankaffärer i Italien.
Bankchefer varnar samtidigt för att jakten på tillgångar riskerar att bli olönsam.
De mycket rika kunderna har stark förhandlingsposition och kan pressa ned avgifterna, samtidigt som deras krav på skräddarsydda investeringar gör dem dyrare att betjäna.
Flera bedömare tror därför att de höga ersättningarna till rådgivarna på sikt kommer att bli svåra för bankerna att räkna hem.
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