Private equity har gjort tusentals italienare till mångmiljonärer

Italiens växande förmögenheter har utlöst ett allt hårdare krig mellan banker om landets rikaste kunder.

Privata banker erbjuder rekordhöga ersättningar för att värva rådgivare som för med sig miljardbelopp i kundtillgångar.

Konkurrensen har blivit särskilt intensiv på marknaden för mycket förmögna kunder.

Fått större genomslag

Banker erbjuder så kallade tied agent-avtal där rådgivare kan få mellan en och tre procent av de tillgångar de tar med sig till banken i förskott, samtidigt som de kan få omkring hälften av framtida intäkter från portföljerna, skriver Financial Times.

För en rådgivare med stora kundportföljer kan avtalen vara värda tiotals miljoner euro.

Modellen innebär att rådgivarna arbetar som egenföretagare knutna till en bank och vanligtvis förbinder sig att stanna i tre till fem år. Om de lämnar tidigare kan delar av ersättningen behöva betalas tillbaka.

Tied agent-modellen har länge varit vanlig bland Italiens mer välbärgade privatkunder, men har först på senare tid fått genomslag inom segmentet för de allra rikaste.

ANNONS

Flera banker använder nu modellen för att rekrytera erfarna rådgivare från konkurrenterna.

Läs mer: Därför vägrar italienarna bli spekulanter. Dagens PS