Klirr i kassan för Goldman Sachs – fler vågar ta risker

goldman sachs
David Solomon, vd på Goldman Sachs, har anledning att le åt de fina resultaten inom M&A. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

M&A har tagit rejäl fart igen efter en periods stiltje. Det tackar Goldman Sachs för som kan göra ett historiskt sett mycket bra resultat.

Goldman Sachs är en av de stora investmentbankerna i världen och har ofta rapporterat goda resultat.

Nu är man på väg mot sitt starkaste år inom rådgivning vid M&A på nästan ett kvarts sekel.

Efter ett markant uppsving i globala transaktioner dominerar banken marknaden där företagsledare och investerare har återfått riskaptiten, skriver Financial Times.

Involverade i en tredjedel

Under 2025 har Goldman deltagit i affärer motsvarande 34 procent av det globala M&A-värdet på 3,8 biljoner dollar, enligt LSEG:s sammanställning.

Det innebär en tydlig uppgång från föregående år och placerar banken på nivåer som inte setts sedan mitten av 2010-talet.

Att ytterligare stora affärer offentliggjorts efter datainsamlingen, bland annat Cidara Therapeutics uppköp av Merck, stärker bilden av ett ovanligt starkt år.

EA-affären väger tungt

M&A-marknaden fick en trevande start men har sedan accelererat kraftigt. Aktiviteten är nu på väg att nå den högsta nivån sedan den kortvariga transaktionsboomen under pandemin.

En rad omfattande affärer – där det största hittills är det 55 miljarder dollar stora utköpet av Electronic Arts – har drivit upp både volymer och konkurrens om rådgivningsuppdragen.

Att företagsstyrelser återvänt till pausade planer efter den marknadsoro som skapades av den amerikanska handelskonflikten tidigare i år har bidragit till vändningen.

Har höjt förväntningarna

För Goldman innebär utvecklingen att marknadsdominansen befästs, trots hård konkurrens från både Wall Street-rivaler och ledande boutiquehus.

Bankens närvaro i flera av årets mest betydande transaktioner har samtidigt stärkt förväntningarna på framtida intäkter och lyft aktien till nya rekordnivåer.

Trots en hög andel av det totala transaktionsvärdet är bankens andel av de faktiska rådgivningsintäkterna betydligt lägre.

Väntar fortfarande på inkomsten

Enligt Dealogic ligger Goldman i år på drygt tio procent av avgifterna från genomförda affärer – den högsta nivån sedan 2022.

Ett betydande tillskott väntas från ersättningen för Electronic Arts-affären, som är den mest lukrativa enskilda transaktionen i bankens historia, även om intäkten först realiseras efter att affären slutförts, skriver Business Post.

Flera andra banker har också stärkt sina positioner.

Andra banker har också gått bra

JPMorgan, Bank of America och Wells Fargo tillhör vinnarna på marknaden när det gäller redan avslutade affärer, där Wells Fargo klättrat kraftigt i årets ranking efter att ha sluppit tidigare regulatoriska begränsningar.

Citigroup visar en svagare utveckling sett till affärsvärde men har förbättrat sin andel av avgifter från slutförda transaktioner.

Goldman SachsM&AUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

