Klirr i kassan för Goldman Sachs – fler vågar ta risker

Goldman Sachs är en av de stora investmentbankerna i världen och har ofta rapporterat goda resultat.

Nu är man på väg mot sitt starkaste år inom rådgivning vid M&A på nästan ett kvarts sekel.

Efter ett markant uppsving i globala transaktioner dominerar banken marknaden där företagsledare och investerare har återfått riskaptiten, skriver Financial Times.

Involverade i en tredjedel

Under 2025 har Goldman deltagit i affärer motsvarande 34 procent av det globala M&A-värdet på 3,8 biljoner dollar, enligt LSEG:s sammanställning.

Det innebär en tydlig uppgång från föregående år och placerar banken på nivåer som inte setts sedan mitten av 2010-talet.

Att ytterligare stora affärer offentliggjorts efter datainsamlingen, bland annat Cidara Therapeutics uppköp av Merck, stärker bilden av ett ovanligt starkt år.