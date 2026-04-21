Möjligheten att spela på händelser av olika slag har utnyttjats allt mer på sistone. Några har blivit väldigt rika – men utreds nu för att ha haft tillgång till insiderinformation.
Satte stora summor strax före attacken – otrolig tur eller fusk?
Det är inte första gången det händer. Men marknaden har ändå skakats av summorna som ska ha varit involverat i marknadsmanipulation nyligen.
Det handlar om över en miljard dollar i ovanligt träffsäkra satsningar kopplade till utvecklingen i konflikten mellan USA och Iran.
Flera affärer ska ha genomförts minuter eller timmar före avgörande geopolitiska besked, vilket väcker frågor om insiderhandel.
Iran-attacken ett tydligt exempel
Enligt analyser har stora positioner tagits både i oljemarknaden och på så kallade prediktionsplattformar, där användare kan satsa pengar på framtida händelser.
Mönstret visar att vissa aktörer konsekvent lyckats förutse händelser som militära attacker, vapenvilor och besked om strategiska farleder.
Ett uppmärksammat exempel inträffade i slutet av februari, då ett stort antal konton placerade satsningar på att USA skulle genomföra en attack mot Iran kort innan beslutet om en militär operation blev offentligt.
Satsas på oljepriset
Sannolikheten för en attack steg kraftigt på spelplattformar strax före beskedet, och flera konton gjorde betydande vinster.
Liknande mönster har identifierats vid andra tillfällen. Stora positioner i oljeterminer ska ha tagits kort före politiska uttalanden som påverkade oljepriset kraftigt, skriver Oilprice.com.
Bland annat noterades omfattande satsningar på fallande priser strax innan signaler om diplomatiska framsteg offentliggjordes, vilket ledde till snabba prisrörelser på marknaden.
Även enskilda aktörer har pekats ut i analyser av blockkedjedata. Vissa konton uppvisar en ovanligt hög träffsäkerhet över tid, med vinster från händelser som ännu inte varit kända för allmänheten.
Ska granskas av myndigheter
Detta har förstärkt misstankarna om att icke-offentlig information kan ha utnyttjats systematiskt.
Amerikanska tillsynsmyndigheter har nu inlett granskningar av affärerna, skriver The Guardian.
Samtidigt pekar experter på att regelverket inte är anpassat till den snabba utvecklingen av prediktionsmarknader, där gränsen mellan laglig spekulation och otillåten insiderhandel är otydlig.
Problemet förvärras av att många av plattformarna är digitala och delvis anonyma, vilket gör det svårt att koppla transaktioner till specifika individer.
Läs mer: AI-bolaget rapporterade miljardintäkter – hade inga kunder. Dagens PS