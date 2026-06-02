Efter tio år som president – Macrons ekonomiska arv får kritik

Frankrikes president Emmanuel Macron har under nästan ett decennium försökt omvandla landet till en mer företagsvänlig ekonomi.

Men när presidentvalet närmar sig växer frågorna kring hur hållbart hans ekonomiska arv egentligen är.

Under sin tid vid makten har Macron sänkt bolagsskatten, infört en platt skatt på kapitalinkomster och gjort arbetsmarknaden mer flexibel.

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Hög ungdomsarbetslöshet

Reformpaketet bidrog initialt till att arbetslösheten sjönk från 9,5 procent 2017 till 7,1 procent 2023. Sysselsättningsgraden steg också till rekordnivåer.

Utvecklingen har dock vänt. Under årets första kvartal steg arbetslösheten till 8,1 procent, samtidigt som den ekonomiska tillväxten bromsat in, skriver Financial Times.

Ungdomsarbetslösheten ligger fortfarande kring 21 procent trots omfattande statliga satsningar på lärlingsutbildningar.

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Vid årets Choose France-toppmöte i Versailles lyfte Macron fram en rad nya investeringslöften, bland annat stora satsningar på AI-infrastruktur.

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