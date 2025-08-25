Småspararna eldar på börsen – vill inte missa chansen

Kinas aktiemarknad har stigit till högsta nivåerna på flera år. Aktiemarknadsindexet CSI 300 är upp 22 procent sedan bottennoteringen den 7 april, vilket var fem dagar efter att Donald Trump startade sitt tullkrig.

Det som driver uppgången är vanliga kinesiska hushåll som har ett rekordstort sparande i kombination med en önskan om att inte ”missa något”, rapporterar CNBC.

Enligt banken HSBC uppgår de kinesiska hushållens totala sparande till mer än 160 biljoner yuan (212 biljoner kronor), vilket är rekordhögt. Det är mer än en tredjedel av det totala börsvärdet på den amerikanska aktiemarknaden.

Läs även:

Sagan slut för fastighetsjätten – kastas ut från börsen. Realtid

”Kinesiska hushåll som suttit på högar av kontanter när ekonomin möttes av motvind börjar nu använda sina överskottssparande”, säger Herald van der Linde, chefsstrateg för Asien-aktier på HSBC till CNBC.

Rekordstort sparande i Kina

Kinas bruttonationalsparande uppgår till över 43 procent av BNP, enligt uppgifter från World Bank Group.

Det här sparandet beror på flera olika faktorer som otillräckliga sociala skyddsnät som leder till försiktighetssparande; demografiska förändringar med en snabbt åldrande befolkning samt höga och oförutsägbara kostnader för bostäder och sjukvård.

ANNONS

Läs även:

Myterna inom ekonomi som kan göra mer skada än nytta. News55

Inlåningsräntorna har också sjunkit i Kina. De ettåriga bankinlåningsräntorna sjönk för första gången under 1 procent i maj. Flera förfallande tidsbundna insättningar kommer nu sannolikt att omvandlas till aktier, skriver Goldman Sachs i en kommentar.

Kinesiska hushåll sparar i dag bara ungefär 5 procent av sitt kapital i aktier. I USA är den nivån 25 procent och i Europa 12. Den här kombinationen av stora mängde sparat kapital och lågt aktieägande skulle kunna fortsätta driva marknaderna framåt en tid till.