När oron för amerikanska handelshinder har lagt sig för tillfället rusar den kinesiska börsen. Det är småspararnas stora besparingar som nu går till aktier.
Småspararna eldar på börsen – vill inte missa chansen
Mest läst i kategorin
Kryphål får banker att frukta massflykt
Allt fler får upp ögonen för stablecoins, särskilt i USA. Där försöker nu banksektorn ändra ett nyligen infört regelverk. I juli signerade Donald Trump den så kallade Genius Act, en lagstiftning som syftar till att reglera den snabbt växande marknaden för stablecoins. Det har nu utlöst en rejäl dragkamp mellan Wall Streets traditionella aktörer och …
Ikea hotas av nya tullplaner
Donald Trump har inte tröttnat på tullar och inleder nu en utredning om att införa tullar på möbler. Beslut kan komma inom 50 dagar. Det kan bland annat innebära dyrare möbler från Ikea. På sitt egna social medium Truth Social meddelade den amerikanske presidenten i fredags att en utredning om tullar på möbler inleds, skriver …
Private equity slåss om investerare med rabatter
En övermättad marknad har gjort det allt svårare för private equity-företag att hitta investerare. Nu tar de till nya åtgärder. Private equity har under de senaste åren varit en kassako, där både investerare och förvaltare har kunnat göra rejäla pengar. Men nu har vinden vänt. Efter rekordnivåerna 2021 har kapitalanskaffningen minskat med närmare en tredjedel. …
Möjlig Gripen-affär, elbilsfiasko och landet som vill lämna EU
Den gångna veckan har bjudit på flera uppmärksammade händelser som väckt starkt engagemang bland våra läsare. Allt från nya möjligheter för Gripen och elbilarnas fallgropar till miljardbedrägerier, vd-avhopp och bostadstrender. Här är de största snackisarna. Kanada sneglar på Gripen Kostnaden för USA:s stridsflyg F-35 har exploderat, och Kanada börjar ifrågasätta affären. Prislappen har stigit till …
Så håller du huvudet kallt inför en stökig börshöst
Inför hösten växer osäkerheten på börsen. Rykten om nya räntebesked, svagare konjunktursiffror och oro för geopolitiska spänningar bidrar till en nervös stämning bland investerare. Enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på robotrådgivaren Opti, kan känslostyrda beslut på marknaden få stora konsekvenser för avkastningen. Det är väl dokumenterat att psykologi och investerarbeteenden kostar väldigt mycket avkastning, säger han …
Kinas aktiemarknad har stigit till högsta nivåerna på flera år. Aktiemarknadsindexet CSI 300 är upp 22 procent sedan bottennoteringen den 7 april, vilket var fem dagar efter att Donald Trump startade sitt tullkrig.
Det som driver uppgången är vanliga kinesiska hushåll som har ett rekordstort sparande i kombination med en önskan om att inte ”missa något”, rapporterar CNBC.
Enligt banken HSBC uppgår de kinesiska hushållens totala sparande till mer än 160 biljoner yuan (212 biljoner kronor), vilket är rekordhögt. Det är mer än en tredjedel av det totala börsvärdet på den amerikanska aktiemarknaden.
Läs även:
Sagan slut för fastighetsjätten – kastas ut från börsen. Realtid
”Kinesiska hushåll som suttit på högar av kontanter när ekonomin möttes av motvind börjar nu använda sina överskottssparande”, säger Herald van der Linde, chefsstrateg för Asien-aktier på HSBC till CNBC.
Rekordstort sparande i Kina
Kinas bruttonationalsparande uppgår till över 43 procent av BNP, enligt uppgifter från World Bank Group.
Det här sparandet beror på flera olika faktorer som otillräckliga sociala skyddsnät som leder till försiktighetssparande; demografiska förändringar med en snabbt åldrande befolkning samt höga och oförutsägbara kostnader för bostäder och sjukvård.
Läs även:
Myterna inom ekonomi som kan göra mer skada än nytta. News55
Inlåningsräntorna har också sjunkit i Kina. De ettåriga bankinlåningsräntorna sjönk för första gången under 1 procent i maj. Flera förfallande tidsbundna insättningar kommer nu sannolikt att omvandlas till aktier, skriver Goldman Sachs i en kommentar.
Kinesiska hushåll sparar i dag bara ungefär 5 procent av sitt kapital i aktier. I USA är den nivån 25 procent och i Europa 12. Den här kombinationen av stora mängde sparat kapital och lågt aktieägande skulle kunna fortsätta driva marknaderna framåt en tid till.
Senaste nytt
Ekonomin saktar ner
Samtidigt som börserna rusar i Kina så är den kinesiska ekonomin inte riktigt lika pigg som den en gång var. Bland annat är det effekter av Donald Trumps tullkrig.
Flera siffror för produktion, försäljning och investeringar pekar neråt enligt den senaste statistiken. Samtidigt som arbetslösheten i städerna ökat mer än väntat, skriver Bloomberg.
Läs mer:
Analytiker varnar: Bubbla hotar Kina i marknadsrallyt. Dagens PS
Enligt analytiker på Nomura Holding kan den här kombinationen av högt tempo på börsen men inbromsning i ekonomin öka risken för att bubblor kan uppstå.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.