Kina förbjuder Tesla-designen – kopplas till olyckor

Dolda och infällbara bildörrhandtag har blivit en vanlig design bland elbilar, särskilt hos Tesla.

Men de har också kritiserats hårt för att vara farliga och har till och med kopplats till dödsolyckor.

Kinesiska myndigheter har nu bestämt sig för att införa ett förbud mot handtagen, och blir därmed det första landet som uttryckligen slår ned på konstruktionen.

Ska gälla från 2027

Landets industri- och IT-ministerium meddelade att nya regler kräver att varje bildörr ska ha ett tydligt synligt handtag samt en mekanisk öppningsfunktion.

Elektriskt styrda handtag och lås, som ofta är beroende av bilens elsystem, anses innebära risker vid olyckor. Reglerna ska börja gälla från början av 2027, skriver Financial Times.

Myndigheterna motiverar åtgärden med problem kopplade till svårhanterade dörrar och situationer där dörrar inte går att öppna efter en kollision.