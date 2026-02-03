Tesla har gjort designen känd – och många kinesiska elbilstillverkare har följt efter. Men nu förbjuds de omtalade dörrhandtagen.
Kina förbjuder Tesla-designen – kopplas till olyckor
Dolda och infällbara bildörrhandtag har blivit en vanlig design bland elbilar, särskilt hos Tesla.
Men de har också kritiserats hårt för att vara farliga och har till och med kopplats till dödsolyckor.
Kinesiska myndigheter har nu bestämt sig för att införa ett förbud mot handtagen, och blir därmed det första landet som uttryckligen slår ned på konstruktionen.
Ska gälla från 2027
Landets industri- och IT-ministerium meddelade att nya regler kräver att varje bildörr ska ha ett tydligt synligt handtag samt en mekanisk öppningsfunktion.
Elektriskt styrda handtag och lås, som ofta är beroende av bilens elsystem, anses innebära risker vid olyckor. Reglerna ska börja gälla från början av 2027, skriver Financial Times.
Myndigheterna motiverar åtgärden med problem kopplade till svårhanterade dörrar och situationer där dörrar inte går att öppna efter en kollision.
Kan vara svårt att få upp dörren
Särskilt i elbilar, där strömförsörjning och signaler kan slås ut vid olyckor, har räddningspersonal rapporterat svårigheter att snabbt få upp dörrar.
Infällbara handtag har blivit ett kännetecken för många kinesiska elbilstillverkare, som ofta valt designen av aerodynamiska och estetiska skäl.
Nästan samtliga av de största elbilstillverkarna i landet har modeller med infällda eller helt dolda handtag, ibland kombinerade med mer avancerade funktioner som röststyrning eller sensorer som reagerar på handrörelser.
Flera uppmärksammade olyckor
Debatten tog fart efter flera uppmärksammade olyckor.
En dödsolycka med en SUV från Huaweis Aito 2024 väckte kritik efter att räddningspersonal tvingats krossa rutor för att få ut passagerare.
Liknande diskussioner uppstod efter olyckor med Xiaomis elbil SU7, där vittnesmål och videor visade hur förbipasserande hade svårt att öppna dörrarna.
Ska standardisera kraven
Vissa tillverkare har försvarat tekniken och pekat på interna och externa mekaniska nödöppningar samt reservbatterier.
Trots detta väljer nu kinesiska myndigheter att standardisera kraven för att minska risken vid räddningsinsatser.
Även utanför Kina granskas tekniken. I USA har trafiksäkerhetsmyndigheter inlett undersökningar av Teslas modeller med dolda handtag.
