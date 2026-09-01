Inflationen stiger kraftigt i Europa – räntan höjs med största sannolikhet

Inflationen i euroområdet steg kraftigt i augusti och passerade åter 3-procentsnivån.

Utvecklingen ökar pressen på Europeiska centralbanken, ECB, att fortsätta höja räntan, samtidigt som högre lånekostnader riskerar att försvaga en redan pressad ekonomi.

Enligt Eurostats preliminära statistik steg den årliga inflationstakten till 3,3 procent i augusti, från 2,9 procent i juli och 2,8 procent i juni.

Drivs av högre energipriser

Det är den högsta nivån sedan september 2024.

Den kraftiga uppgången drivs framför allt av energipriserna. Energirelaterad inflation steg till 14,3 procent i augusti, jämfört med 10,3 procent månaden före, skriver CNBC.

Kriget mot Iran och blockeringen av Hormuzsundet har pressat upp priserna på råolja och raffinerade oljeprodukter. Europa har samtidigt drabbats hårt av störningar på naturgasmarknaden.

Utvecklingen skiljer sig från den underliggande inflationen. Kärninflationen, som exkluderar energi, livsmedel, alkohol och tobak, sjönk till 2,4 procent från 2,5 procent i juli.

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Det tyder på att den senaste inflationsuppgången i första hand är kopplad till energikostnader snarare än en bred acceleration av prisökningarna.

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