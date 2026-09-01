Eurozonen blir inte av med inflationen. Istället ökar den rejält. Det sätter nu ECB i en tuff sits, menar experter.
Inflationen stiger kraftigt i Europa – räntan höjs med största sannolikhet
Inflationen i euroområdet steg kraftigt i augusti och passerade åter 3-procentsnivån.
Utvecklingen ökar pressen på Europeiska centralbanken, ECB, att fortsätta höja räntan, samtidigt som högre lånekostnader riskerar att försvaga en redan pressad ekonomi.
Enligt Eurostats preliminära statistik steg den årliga inflationstakten till 3,3 procent i augusti, från 2,9 procent i juli och 2,8 procent i juni.
Drivs av högre energipriser
Det är den högsta nivån sedan september 2024.
Den kraftiga uppgången drivs framför allt av energipriserna. Energirelaterad inflation steg till 14,3 procent i augusti, jämfört med 10,3 procent månaden före, skriver CNBC.
Kriget mot Iran och blockeringen av Hormuzsundet har pressat upp priserna på råolja och raffinerade oljeprodukter. Europa har samtidigt drabbats hårt av störningar på naturgasmarknaden.
Utvecklingen skiljer sig från den underliggande inflationen. Kärninflationen, som exkluderar energi, livsmedel, alkohol och tobak, sjönk till 2,4 procent från 2,5 procent i juli.
Det tyder på att den senaste inflationsuppgången i första hand är kopplad till energikostnader snarare än en bred acceleration av prisökningarna.
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Tuff balansgång för ECB
Trots det räknar finansmarknaderna nu med att ECB höjer styrräntan vid sitt möte den 10 september.
Enligt marknadsprissättningen på tisdagen var sannolikheten för en höjning med 25 punkter nästan 99 procent. Det skulle innebära att räntan höjs till 2,5 procent.
ECB höjde senast räntan i juni, till 2,25 procent. Det var den första höjningen sedan 2023 och skedde efter att kriget mot Iran bidragit till ökade globala inflationsrisker.
Den nya situationen innebär samtidigt ett svårt avvägande för centralbanken. Om energipriserna förblir höga kan inflationen sprida sig till löner och tjänstepriser.
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Kan försvåra för företagen
En mer aggressiv räntepolitik riskerar däremot att bromsa ekonomin ytterligare.
Högre räntor innebär ökade kostnader för hushåll med stora lån, samtidigt som bostadsmarknaden kan försvagas.
För små och medelstora företag kan dyrare finansiering dessutom leda till att investeringar skjuts upp eller helt ställs in.
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