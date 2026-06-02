Några av världens stora bolag väntas kliva in på börsen i år. Det har väckt frågor om hur inflödet av nya aktier kommer att påverka marknaden.
Jättenoteringar står för dörren – kan marknaden hantera dem?
Tre av världens mest uppmärksammade techbolag kan snart ta klivet till börsen.
Rymdbolaget SpaceX väntas enligt uppgifter genomföra en börsintroduktion redan i juni, medan AI-bolagen Anthropic och OpenAI uppges förbereda egna noteringar.
Tillsammans skulle de kunna tillföra flera biljoner dollar i marknadsvärde till den amerikanska börsen.
Kommer att begränsa antalet aktier
Storleken på introduktionerna har väckt frågor om hur marknaden ska kunna absorbera ett så stort utbud av nya aktier.
Samtidigt bedöms den amerikanska aktiemarknaden vara tillräckligt djup och likvid för att hantera inflödet utan större problem på kort sikt, skriver The Economist.
De samlade kapitalanskaffningarna motsvarar trots allt bara en liten del av det totala värdet på de stora amerikanska börsindexen.
En faktor som dämpar den omedelbara påverkan är att endast en begränsad andel av bolagens aktier kommer att vara tillgängliga för handel från start.
Läs mer: Anthropic jämförs med minfält: Investera inte i oss! Dagens PS
Säljer mer med tiden
De flesta index viktar bolag utifrån det så kallade fria aktieflödet, vilket innebär att de nya bolagen initialt får en relativt liten vikt i marknadsindex.
Först när spärrtider för grundare och tidiga investerare löper ut kommer större aktieposter successivt att kunna säljas på marknaden.
På längre sikt finns dock frågetecken. Historiskt har många börsintroduktioner utvecklats svagare än den breda marknaden under åren efter noteringen.
Särskilt bolag med mycket höga värderingar i förhållande till sina intäkter har haft svårt att leva upp till investerarnas förväntningar.
Läs mer: Flörten med Anthropic: Flytta till Europa. Dagens PS
Enorma värderingar
SpaceX väntas exempelvis noteras till en värdering som motsvarar mer än 90 gånger bolagets omsättning.
De stora noteringarna ses också av vissa bedömare som ett tecken på att den långa uppgången i tekniksektorn närmar sig en mognadsfas.
Men AI har också blivit en allt viktigare drivkraft för börsutvecklingen, vilket gör att eventuella bakslag för de nya bolagen kan få effekter långt utanför de enskilda aktierna.
Utöver riskerna kring värderingar kan noteringarna markera början på en ny period där teknikbolag i högre grad söker nytt kapital från investerare, efter många år präglade av omfattande återköp av egna aktier.
Läs mer: Japan tvingas införa böter för nedskräpning efter turistrusning. Dagens PS