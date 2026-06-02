Jättenoteringar står för dörren – kan marknaden hantera dem?

Tre av världens mest uppmärksammade techbolag kan snart ta klivet till börsen.

Rymdbolaget SpaceX väntas enligt uppgifter genomföra en börsintroduktion redan i juni, medan AI-bolagen Anthropic och OpenAI uppges förbereda egna noteringar.

Tillsammans skulle de kunna tillföra flera biljoner dollar i marknadsvärde till den amerikanska börsen.

Kommer att begränsa antalet aktier

Storleken på introduktionerna har väckt frågor om hur marknaden ska kunna absorbera ett så stort utbud av nya aktier.

Samtidigt bedöms den amerikanska aktiemarknaden vara tillräckligt djup och likvid för att hantera inflödet utan större problem på kort sikt, skriver The Economist.

De samlade kapitalanskaffningarna motsvarar trots allt bara en liten del av det totala värdet på de stora amerikanska börsindexen.

En faktor som dämpar den omedelbara påverkan är att endast en begränsad andel av bolagens aktier kommer att vara tillgängliga för handel från start.

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