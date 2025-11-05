Under sina 13 år som vd har Pascal Soriot varit en dröm för Astra Zenecas aktieägarna. För de anställda har det varit desto tuffare – och alla klarade inte tempot.
Järnkoll och stenhårda krav – så vände vd:n Astra Zeneca
Mest läst i kategorin
Nordea satsar stort – börsen svarar med kursfall
Nordens största bank, Nordea presenterade på onsdagen sin uppdaterade strategi och nya finansiella mål för perioden 2026–2030 vid en kapitalmarknadsdag i London. Trots höjda mål reagerade marknaden negativt och aktien föll kraftigt. Vid lunchtid handlades aktien ner med drygt 2,65 procent och Nordea (börskurs Nordea). Det var den aktie som föll mest av alla på …
Techaktier och statsfinanser oroar Riksbanken
Riksbanken håller styrräntan kvar på 1,75 procent – men riksbankschef Erik Thedéen bekymrar sig öppet över börsen. På onsdagen lämnade Riksbanken styrräntan orörd, i linje med marknadens förväntningar. Men i den penningpolitiska uppdateringen dyker nya riskfaktorer upp. ”Vi är inte en institution som säger ’nu är de övervärderade’, men det är helt uppenbart att riskaptiten …
HD prövar Trumps tullar – fem alternativ om han förlorar
Lägre domstolar har slagit fast att USA:s president Donald Trump brutit mot lagen. Men administrationen har förberett andra verktyg som kan hålla tullnivåerna intakta. Högsta domstolen inleder på onsdagen förhandlingar om hur laglig Trumps användning av IEEPA – International Emergency Economic Powers Act från 1977 – faktiskt är. Lagen har aldrig tidigare utnyttjats av någon …
Glennows toppchefer styr stiftelsebolag
FinansWatch avslöjar: Nyckelpersoner från Marginalen-koncernen återfinns i styrelserna för stiftelsebolag som köpt förfallna lån för 2,4 miljarder kronor. Finanschefer, vd:ar och trotjänare. De har alla arbetat för Ewa Glennow – och alla återfinns nu i styrelserna för stiftelsebolag som köper förfallna lån, skriver FinansWatch. Per Örtlund har undertecknat alla årsredovisningar för Helix Ice, Glennows bolag …
"Existentiellt hot" – miljardärernas skräck tar makten i New York
Socialisten Zohran Mamdani styr nu världens finanscentrum. Hans seger kostade miljardärerna tiotals miljoner dollar. För tre år sedan tvivlade till och med hans egna allierade. Democratic Socialists of America fruktade att den unge politikern med tunt CV skulle göra organisationen till åtlöje. ”Riskerna var att det fanns en smal väg till seger och att vi …
Under Pascal Soriots ledning har Astra Zeneca utvecklats till Storbritanniens högst värderade börsbolag och en av världens mest framgångsrika läkemedelskoncerner.
En del i framgången kan vara en förändrad företagskultur.
Den ska präglas av högt tempo, stark kontroll och ett ständigt fokus på prestation – något som vissa trivs med med andra kritiserar, skriver Bloomberg.
Har detaljkoll på verksamheten
Sedan Soriot tog över som vd 2012 har han personligen haft ett finger med i nästan varje beslut, från forskningsstrategier till förhandlingar med regeringar.
Den franske veterinären tillämpar en ledarstil som kombinerar vetenskaplig detaljkännedom med affärsmässig beslutsamhet.
Resultatet har blivit en kultur där medarbetare förväntas leverera på högsta nivå och där minsta misstag kan få konsekvenser.
Tidigare chefer beskriver ett klimat av så kallad ”casual intensity” – informellt till ytan, men med en underliggande kravbild som få andra företag kan mäta sig med.
Läs mer: Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA. Dagens PS
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Gäller att inte göra bort sig
Prestationer följs noggrant upp och vd:n är känd för att personligen granska fakta och ifrågasätta rapporter.
Det har skapat en miljö där medarbetare pressas till toppresultat, men där utrymmet för misstag är litet.
Denna ledningsfilosofi formades tidigt under Soriots tid vid bolaget. När han tog över befann sig Astra Zeneca i kris med utgående patent och svag forskningspipeline.
Vill vara ett forskningscentrum
Han valde att stoppa aktieåterköp, trots investerarkritik, och i stället styra om resurser till forskning och utveckling.
Det lade grunden till bolagets förvandling till ett globalt centrum för cancerbehandling och avancerad bioteknik, skriver The Economist.
Företaget har sedan dess byggt en forskningskultur där vetenskaplig kvalitet står i centrum. Publiceringar i ledande tidskrifter ökade dramatiskt, och samarbeten med bioteknikbolag och akademi breddades.
Kan fatta snabba beslut
Samtidigt har den hårda prestationskulturen inneburit att många ledande befattningshavare lämnat när de inte nått upp till den nivå som krävs.
Den starka styrningen märks också i hur snabbt Astra Zeneca kan agera.
Under flera stora läkemedelsaffärer, bland annat samarbetet med japanska Daiichi Sankyo, visade företaget en förmåga att fatta beslut i rekordfart.
Soriot har också varit högt delaktig i förhandlingarna med USA:s president Donald Trump som ledde fram till att bolaget nu flyttar allt mer av sin tyngdpunkt mot landet.
Krävs uthållighet
Interna röster beskriver en organisation där lojalitet och resultat premieras, men där det krävs uthållighet för att lyckas.
Kritiker menar att den höga intensiteten riskerar att kväva kreativitet, medan anhängare ser den som en nödvändig drivkraft bakom koncernens vetenskapliga och kommersiella framgångar.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.