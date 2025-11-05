Järnkoll och stenhårda krav – så vände vd:n Astra Zeneca

Under Pascal Soriots ledning har Astra Zeneca utvecklats till Storbritanniens högst värderade börsbolag och en av världens mest framgångsrika läkemedelskoncerner.

En del i framgången kan vara en förändrad företagskultur.

Den ska präglas av högt tempo, stark kontroll och ett ständigt fokus på prestation – något som vissa trivs med med andra kritiserar, skriver Bloomberg.

Har detaljkoll på verksamheten

Sedan Soriot tog över som vd 2012 har han personligen haft ett finger med i nästan varje beslut, från forskningsstrategier till förhandlingar med regeringar.

Den franske veterinären tillämpar en ledarstil som kombinerar vetenskaplig detaljkännedom med affärsmässig beslutsamhet.

Resultatet har blivit en kultur där medarbetare förväntas leverera på högsta nivå och där minsta misstag kan få konsekvenser.

Tidigare chefer beskriver ett klimat av så kallad ”casual intensity” – informellt till ytan, men med en underliggande kravbild som få andra företag kan mäta sig med.

