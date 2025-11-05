Realtid
Järnkoll och stenhårda krav – så vände vd:n Astra Zeneca

astra zeneca
Astra Zenecas börsvärde har kraftigt ökat under Pascal Soriots tid vid rodret. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Under sina 13 år som vd har Pascal Soriot varit en dröm för Astra Zenecas aktieägarna. För de anställda har det varit desto tuffare – och alla klarade inte tempot.

Under Pascal Soriots ledning har Astra Zeneca utvecklats till Storbritanniens högst värderade börsbolag och en av världens mest framgångsrika läkemedelskoncerner.

En del i framgången kan vara en förändrad företagskultur.

Den ska präglas av högt tempo, stark kontroll och ett ständigt fokus på prestation – något som vissa trivs med med andra kritiserar, skriver Bloomberg.

Har detaljkoll på verksamheten

Sedan Soriot tog över som vd 2012 har han personligen haft ett finger med i nästan varje beslut, från forskningsstrategier till förhandlingar med regeringar.

Den franske veterinären tillämpar en ledarstil som kombinerar vetenskaplig detaljkännedom med affärsmässig beslutsamhet.

Resultatet har blivit en kultur där medarbetare förväntas leverera på högsta nivå och där minsta misstag kan få konsekvenser.

Tidigare chefer beskriver ett klimat av så kallad ”casual intensity” – informellt till ytan, men med en underliggande kravbild som få andra företag kan mäta sig med.

Gäller att inte göra bort sig

Prestationer följs noggrant upp och vd:n är känd för att personligen granska fakta och ifrågasätta rapporter.

Det har skapat en miljö där medarbetare pressas till toppresultat, men där utrymmet för misstag är litet.

Denna ledningsfilosofi formades tidigt under Soriots tid vid bolaget. När han tog över befann sig Astra Zeneca i kris med utgående patent och svag forskningspipeline.

Vill vara ett forskningscentrum

Han valde att stoppa aktieåterköp, trots investerarkritik, och i stället styra om resurser till forskning och utveckling.

Det lade grunden till bolagets förvandling till ett globalt centrum för cancerbehandling och avancerad bioteknik, skriver The Economist.

Företaget har sedan dess byggt en forskningskultur där vetenskaplig kvalitet står i centrum. Publiceringar i ledande tidskrifter ökade dramatiskt, och samarbeten med bioteknikbolag och akademi breddades.

Kan fatta snabba beslut

Samtidigt har den hårda prestationskulturen inneburit att många ledande befattningshavare lämnat när de inte nått upp till den nivå som krävs.

Den starka styrningen märks också i hur snabbt Astra Zeneca kan agera.

Under flera stora läkemedelsaffärer, bland annat samarbetet med japanska Daiichi Sankyo, visade företaget en förmåga att fatta beslut i rekordfart.

Soriot har också varit högt delaktig i förhandlingarna med USA:s president Donald Trump som ledde fram till att bolaget nu flyttar allt mer av sin tyngdpunkt mot landet.

Krävs uthållighet

Interna röster beskriver en organisation där lojalitet och resultat premieras, men där det krävs uthållighet för att lyckas.

Kritiker menar att den höga intensiteten riskerar att kväva kreativitet, medan anhängare ser den som en nödvändig drivkraft bakom koncernens vetenskapliga och kommersiella framgångar.

Astra ZenecaLäkemedelUSA
