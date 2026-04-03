Vi lever i en föränderlig tid. Regelverk skapar problematiska beteenden hos bankerna, tekniken utmanar affärsjuridikens affärsmodell och geopolitiken tvingar fram djupare relationer mellan likasinnade ekonomier.
Slutet för debiterbara timmarna och striden om framtidens skatter
För att följa med när världen förändras i en rasande fart behöver vi höra vad personer med insyn och ansvar tänker och gör. Veckan före påsk har vi på redaktionen haft möjlighet att ta den typen av samtal.
Den gångna veckan på Realtid bjuder på avhoppade toppadvokater, världsledande ekonomer och ministrar som kräver mer ansvarstagande banker.
Avhoppade advokatens egna ord om branschen
Veckans höjdpunkt på Realtid måste ändå vara Viggo Cavlings avstick från flygbranschen livsstilsjournalistiken, även om konkurrensen är stenhårda veckan före påsk. Han har intervjuat advokaten Olle Flygt som bland annat varit partner på Vinge och MSA.
I intervjun, som delats i tre delar, bjuder på en unik insikt i den svenska affärsjuridiken och orädda ord om hur LLM-tjänster kan komma att påverka byråernas affärsmodeller.
En vän på andra sidan jorden
När det världen skakas av krig och ifrågasatta allianser känns det lite tryggare att veta att Europa har en vän i form av världens fjärde största ekonomi. Det tar jag med mig från intervjun med nationalekonomen Naoyuki Yoshino från Japan.
Samtalet mynnade ut i två artiklar, en om Japans ekonomiska utmaningar och en om behovet av samverkan mellan likasinnade ekonomier.
Wykman om penningstvättsfrågan
Vårens stora följetång på Realtid handlar om bankkunder som förlorar tillgång till banktjänster till följd av skärpta penningtvättsregler. I veckan fick vi ta del av Finansmarknadsminister Niklas Wykmans syn på saken när han pratade med vår reporter Karin Andersen.
”Att vara bank kommer med förpliktelser”, säger Wykman. ”Resurser måste läggas på uppdraget. Det inkluderar kundtjänst och att inte låta ärenden där kunder drabbas dra ut på tiden.”
Het debatt om förmögenhetsskatten
Förmögenhetsskattens framtid debatterades och vi var där. Johan Colliander bevittnade diskussionen mellan den uppmärksammad ekonomen Gabriel Zucman och den svenska ojämlikhetsforskaren Daniel Waldenström.
De möttes på Stockholms universitet för en öppen debatt om förmögenhetskoncentration, beskattning och demokrati.
Lösningen, enligt Zucman, är en global minimiskatt på 2 procent av förmögenheten för personer med mer än 100 miljoner dollar i tillgångar, motsvarande ungefär en miljard kronor.
