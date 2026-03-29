Det hör inte till vanligheten att bolag på OMXS30 rasar 20 procent på en dag. Men när Boliden presenterade hur mycket man förlorar på grund av problemen med Garpenberg var det brutala raset ett faktum.
Jag testade att bottenfiska i Boliden och lärde mig en viktig läxa
KOMMENTAR – Bottenfiske eller dippköp, kärt barn har många namn. Det handlar om att försöka köpa aktier som rasar med timing, och för de allra flesta slutar det med förlust jämfört med att äga billiga indexfonder över tid.
Men det här med timing är svårt.
Jag valde aktien efter ett ras till följd av kriget i Mellanöstern. Att just Boliden skulle leverera nyheter som bolagets eget vd kallade för ”ett helvete” var extrem otur. Och en viktig läxa.
Det här är en kommenterande text. Analys och åsikter som framkommer är att betrakta som skribentens egna.
Valet föll på Boliden
När jag satsade på Boliden förra veckan hade bolaget blivit nästan 100 kronor billigare per aktie på bara några veckor. Min tanke var att om kriget i Iran kommer av sig kommer Boliden snabbt att återhämta sig. Det tror jag fortfarande är sant, om man inte räknar in missödet i Garpenberg.
Hela tanken med bottenfiske är att man tror att något kommer att trigga återhämtning för aktien och att den för tillfället handlas till rabatt. Att prisraset är tillfälligt.
Edvards Realtidsportfölj (16-27 mars):
(Valutakurs: 9,33 SEK/USD)
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring (kr)
|Förändring (%)
|Boliden
|48
|467,7
|22 450
|-7 521
|-25,1%
|Industrivärden C
|104
|452
|47 008
|-2 808
|-5,6%
|Alphabet A
|7
|274,4 USD
|17 917
|-1 938
|-9,8%
|Kassa
|—
|—
|317
|0
|0,0%
|Totalt
|87 692 kr
|-12 308 kr
|-12,31%
Men det är det som är läxan. Att en aktie alltid kan falla mer och att bolagen på börsen är verkliga verksamheter som ständigt drabbas av oväntade missöden och framgångar som analyser aldrig kan fånga upp.
Därför är riskspridning a och o för småspararen.
Jag förlorade portföljkampen på bara två veckor
Mitt köp i Boliden var (tack och lov) bara på låtsas. Men det är inte helt utan konsekvenser. Tack vare motgången kommer jag med största sannolikhet att förlora portföljkampen.
Jag och min kollega David Ingnäs bestämde oss förra veckan för att starta portföljkampen och att bottenfiska i raset. Vi har varsin fiktiv portfölj som började med 100 000 kronor och vi fick plocka upp tre aktier.
Aktuell totalställning (16-27 mars):
|Placering
|Portfölj / Index
|Värde
|Förändring (kr)
|Förändring (%)
|🥇 1
|Soffliggaren
|100 000
|0
|0,00%
|🥈 2
|Davids Dagens PS-portfölj
|98 831
|-1 169
|-1,17%
|🥉 3
|OMX Stockholm PI GI
|—
|—
|-4,16%
|4
|Edvards Realtidsportfölj
|87 692
|-12 308
|-12,31%
Det här med att spontanköpa aktier som just backat är inte alls min melodi egentligen. Jag förespråkar ett regelbundet, brett och långsiktigt sparande där man justerar sin strategi långsamt. Men givet att experimentet är fiktivt ställde jag upp.
Än så länge visar jag prov på varför den här typen av infall inte lämpar sig för småsparare.
Portföljkampen fortsätter i tio veckor till. Men jag tror att det smått historiska raset i Boliden innebär att jag redan har förlorat.