Jag testade att bottenfiska i Boliden och lärde mig en viktig läxa

KOMMENTAR – Bottenfiske eller dippköp, kärt barn har många namn. Det handlar om att försöka köpa aktier som rasar med timing, och för de allra flesta slutar det med förlust jämfört med att äga billiga indexfonder över tid.

Men det här med timing är svårt.

Jag valde aktien efter ett ras till följd av kriget i Mellanöstern. Att just Boliden skulle leverera nyheter som bolagets eget vd kallade för ”ett helvete” var extrem otur. Och en viktig läxa.

Det här är en kommenterande text. Analys och åsikter som framkommer är att betrakta som skribentens egna.

Valet föll på Boliden

När jag satsade på Boliden förra veckan hade bolaget blivit nästan 100 kronor billigare per aktie på bara några veckor. Min tanke var att om kriget i Iran kommer av sig kommer Boliden snabbt att återhämta sig. Det tror jag fortfarande är sant, om man inte räknar in missödet i Garpenberg.

Hela tanken med bottenfiske är att man tror att något kommer att trigga återhämtning för aktien och att den för tillfället handlas till rabatt. Att prisraset är tillfälligt.

Edvards Realtidsportfölj (16-27 mars):

(Valutakurs: 9,33 SEK/USD)

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring (kr) Förändring (%) Boliden 48 467,7 22 450 -7 521 -25,1% Industrivärden C 104 452 47 008 -2 808 -5,6% Alphabet A 7 274,4 USD 17 917 -1 938 -9,8% Kassa — — 317 0 0,0% Totalt 87 692 kr -12 308 kr -12,31%

Men det är det som är läxan. Att en aktie alltid kan falla mer och att bolagen på börsen är verkliga verksamheter som ständigt drabbas av oväntade missöden och framgångar som analyser aldrig kan fånga upp.

Därför är riskspridning a och o för småspararen.