Investerarna lämnar USA – Asien tar över börsfesten

Valutahandlare följer börsutvecklingen i Seoul. Sydkoreas KOSPI-index har stigit över 70 procent i år, en av världens starkaste uppgångar.
Valutahandlare följer börsutvecklingen i Seoul. Sydkoreas KOSPI-index har stigit över 70 procent i år, en av världens starkaste uppgångar.(Foto: AP/Ahn Young-joon/TT)
Linn Kolar
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

USA slår börsrekord på löpande band – men tappar ändå mark mot resten av världen. Asien har tagit täten i årets globala börsrally, med Sydkorea som klar vinnare.

Trots ett AI-drivet rally och nya rekordnivåer på Wall Street går USA mot sitt svagaste år i förhållande till omvärlden sedan 2009.

Investerare söker sig nu till billigare marknader i Asien och Europa.

Asien rusar förbi

MSCI:s världsindex, exklusive USA, har stigit med omkring 29 procent hittills i år, den största överprestationen gentemot det amerikanska S&P 500 på 16 år, enligt Placera.

S&P 500 har ökat cirka 17 procent men går därmed mot sitt svagaste år relativt omvärlden sedan finanskrisen.

Samtidigt har Tokyobörsen klättrat nära 29 procent, Shanghaibörsen omkring 20 procent och Sydkoreas Kospi hela 70 procent.

Den sydkoreanska börsen har gynnats av stora utländska inflöden och AI-boomen, där Samsung Electronics och SK Hynix stigit med 88 respektive 226 procent sedan årsskiftet.

Oro får investerare att flytta kapital

Enligt Wall Street Journal har oro för USA:s tillväxt, president Donald Trumps handelstullar och den tillfälliga regeringsnedstängningen fått investerare att bredda sina portföljer globalt.

Värderingarna på USA-börsen har samtidigt skjutit i höjden efter AI-boomen, och flera analytiker varnar nu för att delar av marknaden kan vara på väg in i en bubbla.

”Att investera i USA börjar nästan bli ett ensidigt spel på utvecklingen inom AI”, säger Ken Ryan, fondförvaltare på Parnassus Investments, till tidningen.

Därför går världen starkare

Den amerikanska dollarn har tappat drygt sex procent i år, vilket gör internationella aktier mer attraktiva för amerikanska investerare.

Samtidigt är amerikanska aktier högt värderade, S&P 500 handlas till cirka 23 gånger förväntad vinst, att jämföra med 21 i Japan och 12 i Hongkong.

Placera konstaterar att utvecklingen har överraskat analytiker. Inför året trodde de flesta att USA skulle fortsätta dominera, men Asien och Europa har istället stått för de största uppgångarna.

