USA slår börsrekord på löpande band – men tappar ändå mark mot resten av världen. Asien har tagit täten i årets globala börsrally, med Sydkorea som klar vinnare.
Investerarna lämnar USA – Asien tar över börsfesten
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall. Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent. …
Trots ett AI-drivet rally och nya rekordnivåer på Wall Street går USA mot sitt svagaste år i förhållande till omvärlden sedan 2009.
Investerare söker sig nu till billigare marknader i Asien och Europa.
Missa inte: Priset på guld rasar – analytikerna varnar. Realtid
Asien rusar förbi
MSCI:s världsindex, exklusive USA, har stigit med omkring 29 procent hittills i år, den största överprestationen gentemot det amerikanska S&P 500 på 16 år, enligt Placera.
S&P 500 har ökat cirka 17 procent men går därmed mot sitt svagaste år relativt omvärlden sedan finanskrisen.
Samtidigt har Tokyobörsen klättrat nära 29 procent, Shanghaibörsen omkring 20 procent och Sydkoreas Kospi hela 70 procent.
Den sydkoreanska börsen har gynnats av stora utländska inflöden och AI-boomen, där Samsung Electronics och SK Hynix stigit med 88 respektive 226 procent sedan årsskiftet.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Oro får investerare att flytta kapital
Enligt Wall Street Journal har oro för USA:s tillväxt, president Donald Trumps handelstullar och den tillfälliga regeringsnedstängningen fått investerare att bredda sina portföljer globalt.
Värderingarna på USA-börsen har samtidigt skjutit i höjden efter AI-boomen, och flera analytiker varnar nu för att delar av marknaden kan vara på väg in i en bubbla.
”Att investera i USA börjar nästan bli ett ensidigt spel på utvecklingen inom AI”, säger Ken Ryan, fondförvaltare på Parnassus Investments, till tidningen.
Därför går världen starkare
Den amerikanska dollarn har tappat drygt sex procent i år, vilket gör internationella aktier mer attraktiva för amerikanska investerare.
Samtidigt är amerikanska aktier högt värderade, S&P 500 handlas till cirka 23 gånger förväntad vinst, att jämföra med 21 i Japan och 12 i Hongkong.
Placera konstaterar att utvecklingen har överraskat analytiker. Inför året trodde de flesta att USA skulle fortsätta dominera, men Asien och Europa har istället stått för de största uppgångarna.
Läs även: Fed sänker räntan – oro för jobben växer. Dagens PS
ANNONS
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.