Investerarna lämnar USA – Asien tar över börsfesten

Trots ett AI-drivet rally och nya rekordnivåer på Wall Street går USA mot sitt svagaste år i förhållande till omvärlden sedan 2009.

Investerare söker sig nu till billigare marknader i Asien och Europa.

Asien rusar förbi

MSCI:s världsindex, exklusive USA, har stigit med omkring 29 procent hittills i år, den största överprestationen gentemot det amerikanska S&P 500 på 16 år, enligt Placera.

S&P 500 har ökat cirka 17 procent men går därmed mot sitt svagaste år relativt omvärlden sedan finanskrisen.

Samtidigt har Tokyobörsen klättrat nära 29 procent, Shanghaibörsen omkring 20 procent och Sydkoreas Kospi hela 70 procent.

Den sydkoreanska börsen har gynnats av stora utländska inflöden och AI-boomen, där Samsung Electronics och SK Hynix stigit med 88 respektive 226 procent sedan årsskiftet.