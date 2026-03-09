Investerare: Trump klarar inte av att backa från kriget nu

Spänningarna kring kriget mellan USA och Iran fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna.

Trots att oljepriset har stigit över 100 dollar per fat och den politiska retoriken har hårdnat, har marknaderna hittills undvikit en kraftig nedgång.

Samtidigt varnar strategier från investeringsbanker för att situationen är mer oförutsägbar än tidigare konflikter under Donald Trumps ledarskap.

Har kunnat backa tidigare

På Wall Street har ett uttryck blivit allt vanligare under Trumps andra presidentperiod: “TACO”, en förkortning för “Trump Always Chickens Out”.

Begreppet beskriver investerares antagande att presidentens aggressiva politiska utspel ofta mildras eller dras tillbaka relativt snabbt.

Strategin har tidigare fungerat i samband med handelskonflikter och tullhot, där marknader först fallit och sedan återhämtat sig när spänningarna avtagit.

Vissa investerare menar därför att Iran-konflikten kan skapa ett klassiskt “buy-the-dip”-tillfälle, där tillfälliga marknadsfall utnyttjas för att köpa tillgångar billigare innan priserna åter stiger när konflikten lugnar sig.