Det har blivit en sanning bland investerare att Donald Trump alltid ”chickens out” i slutändan. Men den här gången kan det hela vara bortom hans kontroll.
Investerare: Trump klarar inte av att backa från kriget nu
Spänningarna kring kriget mellan USA och Iran fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna.
Trots att oljepriset har stigit över 100 dollar per fat och den politiska retoriken har hårdnat, har marknaderna hittills undvikit en kraftig nedgång.
Samtidigt varnar strategier från investeringsbanker för att situationen är mer oförutsägbar än tidigare konflikter under Donald Trumps ledarskap.
Har kunnat backa tidigare
På Wall Street har ett uttryck blivit allt vanligare under Trumps andra presidentperiod: “TACO”, en förkortning för “Trump Always Chickens Out”.
Begreppet beskriver investerares antagande att presidentens aggressiva politiska utspel ofta mildras eller dras tillbaka relativt snabbt.
Strategin har tidigare fungerat i samband med handelskonflikter och tullhot, där marknader först fallit och sedan återhämtat sig när spänningarna avtagit.
Vissa investerare menar därför att Iran-konflikten kan skapa ett klassiskt “buy-the-dip”-tillfälle, där tillfälliga marknadsfall utnyttjas för att köpa tillgångar billigare innan priserna åter stiger när konflikten lugnar sig.
Riskerna är större
Men analytiker varnar för att denna situation är betydligt mer komplex.
Enligt Jacob Manoukian, strateg på JP Morgan, är den största risken att konflikten kan utvecklas på många olika sätt som ingen enskild aktör fullt ut kan kontrollera.
När militära och politiska händelser väl har satts i rörelse kan konsekvenserna sprida sig genom en rad oförutsägbara kedjereaktioner, vilket gör marknadsbedömningar betydligt svårare.
”En global händelsekedja har inletts och vi vet inte vart den är på väg, vi vet inte hur den kan kontrolleras, och vi är inte säkra på var vi kommer att hamna”, säger han till Fortune.
Ny ledare i Iran
Under helgen ökade osäkerheten ytterligare när Iran utsåg Mojtaba Khamenei, son till den tidigare högste ledaren Ali Khamenei som dog i en attack, till landets nya ledare.
Den amerikanska administrationen har signalerat missnöje med utvecklingen, vilket riskerar att ytterligare höja spänningarna i regionen.
Trots osäkerheten räknar många analytiker fortfarande med att konflikten kan bli relativt kortvarig.
Bedömningen bygger bland annat på att USA inte vill se ett kraftigt stigande oljepris under ett valår, samtidigt som både Iran och dess regionala motståndare har begränsade militära resurser.
