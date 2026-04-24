Stora konsultbolag som KPMG och EY utsätts för nya utmaningar i branschen. Det har inneburit ändrade rutiner vad gäller anställningar.
Inte längre en livstidstjänst – konsultjättar omplacerar chefer
När revisionsjättarna KPMG och EY befordrade sina anställda förr i tiden var det oftast livet ut.
Men nu har dessa företag börjat ge sina seniora partners i Storbritannien en mer junior roll.
Det är i ett tydligt skifte från den traditionella modellen där partnerskap i praktiken innebar en livslång position.
Fler går i samma riktning
I stället för att enbart uppmana underpresterande delägare att byta företag eller gå i pension (som man ofta gjorde tidigare) har bolagen i vissa fall flyttat dem till lägre rankade positioner som “salaried partners”.
Det innebär att de behåller titeln men förlorar rätten till att vara delägare i bolaget.
Åtgärden speglar ett ökat fokus på lönsamhet och prestationsbaserad ersättning inom de stora revisionsfirmorna, skriver Financial Times.
Equity partners är delägare och delar på vinsten, vilket gör att färre personer i denna grupp kan höja vinsten per partner.
Utvecklingen är en del av en bredare trend inom partnerskapsmodeller, där även investmentbanker och advokatbyråer i högre grad justerar vilka som får ta del av vinsterna.
Ingen belöning för lång och trogen tjänst
Inom revisionsbranschen har trycket ökat i takt med svagare efterfrågan på konsulttjänster.
Hos KPMG har förändringar i hur vinstandelar fördelas inneburit att större vikt läggs vid bra man är på att generera affärer snarare än anställningstid.
Samtidigt har antalet nya equity partners varit lågt de senaste åren, vilket bidragit till att hålla uppe vinsten per delägare.
Även EY har infört den nya partnernivån och i vissa fall flyttat ned delägare från högsta nivån. Förändringen innebär en tydlig förändring jämfört med tidigare praxis i branschen.
Läs mer: Investerare får betala olika mycket – för samma företag. Dagens PS