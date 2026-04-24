Inte längre en livstidstjänst – konsultjättar omplacerar chefer

När revisionsjättarna KPMG och EY befordrade sina anställda förr i tiden var det oftast livet ut.

Men nu har dessa företag börjat ge sina seniora partners i Storbritannien en mer junior roll.

Det är i ett tydligt skifte från den traditionella modellen där partnerskap i praktiken innebar en livslång position.

Fler går i samma riktning

I stället för att enbart uppmana underpresterande delägare att byta företag eller gå i pension (som man ofta gjorde tidigare) har bolagen i vissa fall flyttat dem till lägre rankade positioner som “salaried partners”.

Det innebär att de behåller titeln men förlorar rätten till att vara delägare i bolaget.

Åtgärden speglar ett ökat fokus på lönsamhet och prestationsbaserad ersättning inom de stora revisionsfirmorna, skriver Financial Times.

Equity partners är delägare och delar på vinsten, vilket gör att färre personer i denna grupp kan höja vinsten per partner.

Utvecklingen är en del av en bredare trend inom partnerskapsmodeller, där även investmentbanker och advokatbyråer i högre grad justerar vilka som får ta del av vinsterna.